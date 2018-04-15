Футболисты «Смолевичей» набрали первый балл в высшей лиге

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лондон «отступился» по Скрипалю и сделает предложение Москве
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Ричард Гир женится в третий раз
Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Хетафе
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
19:30
Заря Лг
Ворскла
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов0
СКА-Хабаровск0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вердер0
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ювентус0
Сампдория0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Кубань2
Ротор-Волгоград1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Юнайтед0
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Труа2
Марсель1
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико3
Леванте0
Футбол. Зарубежный
21:45
Малага
Реал
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Монако
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа1
ЦСКА1
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-042
Боруссия Д0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь1
Тамбов2
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье1
Бордо3
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья2
Верона0
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло2
Беневенто2
Футбол. Зарубежный
16:00
Милан0
Наполи0
Футбол. Первый дивизион
15:30
Авангард К0
Тюмень0
Футбол. Зарубежный
15:30
Ньюкасл Юнайтед2
Арсенал1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Олимпиец0
Зенит-21
Футбол. Первый дивизион
15:00
Динамо СПб1
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел3
Луч-Энергия1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал2
Спартак М1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов1
Енисей0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник0
Оренбург0
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина0
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
13:00
Эйбар0
Алавес1
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь1
Балтика0
Все события
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Суд изменил приговор Улюкаеву
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
«Урал» победил «Спартак» в чемпионате России
Кошечкин и Шестеркин вошли в состав сборной РФ на этап Евротура
Стеша Маликова с бойфрендом прогулялись по центру Москвы
Гуф опубликовал романтическое фото с Кети Топурией
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
18ЦСКА проиграл «Динамо» в дерби
30Новенькая «Екатеринбург Арена». Какая она
18:46 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Смолевичей» набрали первый балл в высшей лиге

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Смолевичей» добыли первое очко в элитном дивизионе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в домашнем поединке 3-го тура дебютанты высшей лиги сыграли вничью с «Минском» — 1:1. Автором первого гола у новобранцев стал Валерий Горбачик, сравнявший счет на 26-й минуте игры, ответив на точный удар минчанина Олега Евдокимова.

В другом сегодняшнем матче футболисты «Гомеля» принимали на своем поле еще одного новичка элиты — минское «Торпедо» и завершили встречу вничью — 0:0.

Программа 3-го тура финиширует встречей «Городея» — «Динамо» (Минск).

Результаты остальных матчей: БАТЭ (Борисов) — «Динамо» (Брест) — 2:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Слуцк» — 0:1, «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:0, «Луч» (Минск) — «Витебск» — 0:2, «Неман» (Гродно) — «Днепр» (Могилев) — 0:0.

Положение в группе лидеров: БАТЭ — 9 очков (3 матча), «Витебск» — 7 (3), «Днепр» — 7 (3).

Смолевичи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Минск
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Татьяна Буланова попала в больницу в Санкт-Петербурге
Рассекречена очередная тайна Стоунхенджа
«Урал» победил «Спартак» в чемпионате России
Кошечкин и Шестеркин вошли в состав сборной РФ на этап Евротура
Риккардо против всех: «Ред Булл» побеждает в Китае
Еле ноги унесли. Уставший ЦСКА спасся от поражения в Уфе
«Зенит» установил рекорд чемпионатов России по посещаемости
«Ростов» — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы
«Ньюкасл» одержал волевую победу над «Арсеналом» в АПЛ
Новости
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Ученые выяснили, чем опасно увлечение смартфонами Исследователи выяснили, что зависимость от электронных устройств делает людей несчастными.
Кино
Вот это поворот: 15 триллеров с непредсказуемой развязкой Для любителей неожиданных поворотов и настоящего ужаса — когда все не то, чем кажется, — мы подобрали по-настоящему непредсказуемые триллеры и советуем досмотреть их до конца...
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Самый дорогой дом в России в 673 раза дороже среднего по стране
В России появилась ипотека под 0%
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
Леди
Косметика, которой мужчины начали пользоваться раньше, чем женщины Современные мужчины часто смеются над тем, что женщины используют слишком много косметики, да и отдать за нее готовы космические деньги
Дети
Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием Лиза и Гарри сами сделали подарки и выучили для мамы стихи.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь