Футболисты «Смолевичей» набрали первый балл в высшей лиге
15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Смолевичей» добыли первое очко в элитном дивизионе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Смолевичей» добыли первое очко в элитном дивизионе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в домашнем поединке 3-го тура дебютанты высшей лиги сыграли вничью с «Минском» — 1:1. Автором первого гола у новобранцев стал Валерий Горбачик, сравнявший счет на 26-й минуте игры, ответив на точный удар минчанина Олега Евдокимова.
В другом сегодняшнем матче футболисты «Гомеля» принимали на своем поле еще одного новичка элиты — минское «Торпедо» и завершили встречу вничью — 0:0.
Программа 3-го тура финиширует встречей «Городея» — «Динамо» (Минск).
Результаты остальных матчей: БАТЭ (Борисов) — «Динамо» (Брест) — 2:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Слуцк» — 0:1, «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:0, «Луч» (Минск) — «Витебск» — 0:2, «Неман» (Гродно) — «Днепр» (Могилев) — 0:0.
Положение в группе лидеров: БАТЭ — 9 очков (3 матча), «Витебск» — 7 (3), «Днепр» — 7 (3).