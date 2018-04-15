Космический рекорд «Барселоны»! Она не проигрывает в чемпионате больше года

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
МИД России ответило на «картографическую агрессию» Японии - СМИ
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Эммануил Виторган впервые показал новорожденную дочь (фото)
Что станет с ипотекой после введения санкций
Светлана Ходченкова сделала «царский лифтолук»
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Волгарь0
Тамбов0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье0
Бордо0
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Верона
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сассуоло0
Беневенто0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Милан0
Наполи0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Авангард К0
Тюмень0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед1
Арсенал1
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Олимпиец0
Зенит-20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Динамо СПб0
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел1
Луч-Энергия1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Леванте
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань
Ротор-Волгоград
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
18:00
Труа
Марсель
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал2
Спартак М1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов1
Енисей0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник0
Оренбург0
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина0
СПАЛ0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
19:00
Вердер
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Сампдория
Футбол. Зарубежный
13:00
Эйбар0
Алавес1
Футбол. Зарубежный
19:30
Хетафе
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
19:30
Заря Лг
Ворскла
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь1
Балтика0
Футбол. Зарубежный
21:45
Малага
Реал
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Монако
Все события
Молчание Путина говорит больше: в Англии предсказали изоляцию США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Риккардо против всех: «Ред Булл» побеждает в Китае
Суперконтракт и конец карьеры. Как Ковальчук уезжал из НХЛ
Дочь Ларисы Гузеевой выросла роковой красавицей
Светлана Ходченкова сделала «царский лифтолук»
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
14На стадионе в Калининграде прошел первый тестовый матч
15Венгер вновь не смог победить в Москве
15:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Космический рекорд «Барселоны»! Она не проигрывает в чемпионате больше года

«СЭ» — о безумной серии каталонцев.

Источник: Reuters

Достижение «Реал Сосьедад» 38-летней давности — уже история. Теперь самая длинная беспроигрышная серия у каталонцев, победивших в субботу «Валенсию» (2:1). Она составляет уже 39 матчей.

«Мне осталась одна забава: пальцы в рот — и веселый свист…». «Барселоне», так уверенно шагавшей весь сезон к трем главным победам — в ла лиге, Кубке Испании и Лиге чемпионов, — после оглушительного фиаско в Риме (0:3), вычеркнувшего планы на киевский финал ЛЧ из сине-гранатовой записной книжки, действительно оставалась единственная забава — превзойти, возможно, главный испанский футбольный рекорд-долгожитель, беспроигрышную серию в чемпионате «Реал Сосьедад» образца 1980 года — 38 матчей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Повторив достижение басков после победы над «Леганесом» в прошлом туре (3:1), каталонцам предстояло взять казавшуюся с тех пор невероятной высоту в матче с «Валенсией» — или допустить вторую осечку подряд. Вряд ли кто-то удивился бы этому — у «летучих мышей» пять побед в последних пяти играх ла лиги, а у «Барсы» — задумчивые и грустные лица футболистов на тренировках после возвращения из Италии. 38-летний рекорд Сан-Себастьяна вполне мог в субботу устоять.

Но каталонцы не стали лишать себя этой последней забавы, доказав, что они, несмотря на еврокубковое разочарование, в полном порядке. Месси подбоченился, Суарес встряхнулся, Пике сделал вдох-выдох — и в бочку дегтя, которую «Барсе» вручила «Рома», опустился ковшик с медом: «Валенсия» билась до конца, но все же уступила 1:2. Почти четыре десятка лет спустя рекорд из бело-синего (клубные цвета «Реал Сосьедад») стал сине-гранатовым. Официальный аккаунт баскской команды трогательно поздравил в Твиттере каталонцев, оставив следующий комментарий: «Через 38 лет мы уступаем вам право владения самым древним рекордом. Поздравляем!».

Во время загрузки произошла ошибка.

Уверен, футболисты «Барселоны» обменяли бы это космическое достижение на возможность оказаться в четверке лучших команд Европы — и все же им приятно ощущать себя частью истории. Вылет из ЛЧ при 39 играх без поражений в ла лиге — 7 в конце прошлого чемпионата и 32 в текущем, — наглядно демонстрирует простую истину: каким бы стабильно хорошим ни был твой ритм, потеря концентрации в одном отдельно взятом матче может стоить слишком дорого. Теперь подопечным Вальверде, который как никто другой умеет делать правильные выводы, важно не повторить ошибок — до главного приза чемпионата им осталось три победы, до Кубка страны — одна. Но главное — теперь только от каталонцев зависит, как высоко поднимется планка покоренного ими рекорда для будущих соискателей. Ведь им наверняка захочется, чтобы он простоял еще 38 лет.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Мощнейшая речь Смолова о судействе
Кошечкин и Шестеркин вошли в состав сборной РФ на этап Евротура
Судейский скандал со Смоловым в Краснодаре. Все подробности
Риккардо против всех: «Ред Булл» побеждает в Китае
Суперконтракт и конец карьеры. Как Ковальчук уезжал из НХЛ
«Зенит» установил рекорд чемпионатов России по посещаемости
СМИ: судья матча «Реал» — «Ювентус» получает угрозы в соцсетях
«Урал» — «Спартак»: Петкович и Ханни сыграют с первых минут, Адриано — в запасе
Спорт-Экспресс
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Ученые выяснили, чем опасно увлечение смартфонами Исследователи выяснили, что зависимость от электронных устройств делает людей несчастными.
Кино
Вот это поворот: 15 триллеров с непредсказуемой развязкой Для любителей неожиданных поворотов и настоящего ужаса — когда все не то, чем кажется, — мы подобрали по-настоящему непредсказуемые триллеры и советуем досмотреть их до конца...
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Косметика, которой мужчины начали пользоваться раньше, чем женщины Современные мужчины часто смеются над тем, что женщины используют слишком много косметики, да и отдать за нее готовы космические деньги
Дети
Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием Лиза и Гарри сами сделали подарки и выучили для мамы стихи.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь