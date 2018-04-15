Космический рекорд «Барселоны»! Она не проигрывает в чемпионате больше года
«СЭ» — о безумной серии каталонцев.
«СЭ» — о безумной серии каталонцев.
Достижение «Реал Сосьедад» 38-летней давности — уже история. Теперь самая длинная беспроигрышная серия у каталонцев, победивших в субботу «Валенсию» (2:1). Она составляет уже 39 матчей.
«Мне осталась одна забава: пальцы в рот — и веселый свист…». «Барселоне», так уверенно шагавшей весь сезон к трем главным победам — в ла лиге, Кубке Испании и Лиге чемпионов, — после оглушительного фиаско в Риме (0:3), вычеркнувшего планы на киевский финал ЛЧ из
Повторив достижение басков после победы над «Леганесом» в прошлом туре (3:1), каталонцам предстояло взять казавшуюся с тех пор невероятной высоту в матче с «Валенсией» — или допустить вторую осечку подряд. Вряд ли
Но каталонцы не стали лишать себя этой последней забавы, доказав, что они, несмотря на еврокубковое разочарование, в полном порядке. Месси подбоченился, Суарес встряхнулся, Пике сделал
Уверен, футболисты «Барселоны» обменяли бы это космическое достижение на возможность оказаться в четверке лучших команд Европы — и все же им приятно ощущать себя частью истории. Вылет из ЛЧ при 39 играх без поражений в ла лиге — 7 в конце прошлого чемпионата и 32 в текущем, — наглядно демонстрирует простую истину: каким бы стабильно хорошим ни был твой ритм, потеря концентрации в одном отдельно взятом матче может стоить слишком дорого. Теперь подопечным Вальверде, который как никто другой умеет делать правильные выводы, важно не повторить ошибок — до главного приза чемпионата им осталось три победы, до Кубка страны — одна. Но главное — теперь только от каталонцев зависит, как высоко поднимется планка покоренного ими рекорда для будущих соискателей. Ведь им наверняка захочется, чтобы он простоял еще 38 лет.