Космический рекорд «Барселоны»! Она не проигрывает в чемпионате больше года

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Достижение «Реал Сосьедад» 38-летней давности — уже история. Теперь самая длинная беспроигрышная серия у каталонцев, победивших в субботу «Валенсию» (2:1). Она составляет уже 39 матчей.

«Мне осталась одна забава: пальцы в рот — и веселый свист…». «Барселоне», так уверенно шагавшей весь сезон к трем главным победам — в ла лиге, Кубке Испании и Лиге чемпионов, — после оглушительного фиаско в Риме (0:3), вычеркнувшего планы на киевский финал ЛЧ из сине-гранатовой записной книжки, действительно оставалась единственная забава — превзойти, возможно, главный испанский футбольный рекорд-долгожитель, беспроигрышную серию в чемпионате «Реал Сосьедад» образца 1980 года — 38 матчей.

Повторив достижение басков после победы над «Леганесом» в прошлом туре (3:1), каталонцам предстояло взять казавшуюся с тех пор невероятной высоту в матче с «Валенсией» — или допустить вторую осечку подряд. Вряд ли кто-то удивился бы этому — у «летучих мышей» пять побед в последних пяти играх ла лиги, а у «Барсы» — задумчивые и грустные лица футболистов на тренировках после возвращения из Италии. 38-летний рекорд Сан-Себастьяна вполне мог в субботу устоять.

Но каталонцы не стали лишать себя этой последней забавы, доказав, что они, несмотря на еврокубковое разочарование, в полном порядке. Месси подбоченился, Суарес встряхнулся, Пике сделал вдох-выдох — и в бочку дегтя, которую «Барсе» вручила «Рома», опустился ковшик с медом: «Валенсия» билась до конца, но все же уступила 1:2. Почти четыре десятка лет спустя рекорд из бело-синего (клубные цвета «Реал Сосьедад») стал сине-гранатовым. Официальный аккаунт баскской команды трогательно поздравил в Твиттере каталонцев, оставив следующий комментарий: «Через 38 лет мы уступаем вам право владения самым древним рекордом. Поздравляем!».