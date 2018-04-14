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01:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Сити» опять выиграл. Но все еще не чемпион

Команда Пепа Гвардьолы легко победила «Тоттенхэм». В воскресенье она официально выиграет премьер-лигу, если «МЮ» уступит «Вест Бромвичу».

Источник: Спорт-Экспресс

Когда футбол сталкивается с математикой, происходят странные вещи. Бывает, все четыре команды в группе набирают одинаковое количество очков. А бывает, чемпион не может провозгласить себя победителем турнира, хотя все вроде бы ясно.

Да можно и без «вроде бы». «Манчестер Сити» мог официально стать чемпионом Англии неделю назад — нужно было всего лишь удержать преимущество в два мяча над «Манчестер Юнайтед». Но лидер проиграл и отложил празднования до следующего тура. Но все не так просто: в субботу «Сити» не мог стать чемпионом, потому что требовалась не только победа «горожан» над «Тоттенхэмом», но и поражение «Манчестер Юнайтед». А «дьяволы» будут играть завтра и едва ли уступят главному аутсайдеру премьер-лиги «Вест Бромвичу» дома, так что празднования вновь придется отложить.

А, может быть, забыть о них вовсе? Эта неделя учит нас иначе относиться к большому преимуществу. «Рома», «Марсель» и «Зальцбург» в еврокубковых матчах отыграли гигантские гандикапы, а в субботу днем «Челси» за восемь минут перевернул матч с «Саутгемптоном» — 0:2 превратились в 3:2. Близки к невероятному были и «Ювентус» с ЦСКА. Теперь уже сомневаешься даже в колоссальном превосходстве «Сити» в чемпионате. Вдруг и это можно отыграть?

«Горожане» на своих ошибках учатся, хотя домашняя работа проведена не до конца. Неделю назад «Сити» полностью расплескал преимущество в два мяча и сейчас оказался в подобной ситуации. Как и в дерби, в первые полчаса команда Пепа Гвардьолы забила дважды, но перед перерывом позволила «Тоттенхэму» отыграть один гол. Хотя в первом тайме гости полностью доминировали и вполне могли отличиться три-четыре раза. Но ограничились двумя мячами, причем второй был забит с более чем сомнительного пенальти: Ллорис явно снес Стерлинга, но сделал это за пределами штрафной.

Интересно, что на предматчевой пресс-конференции Гвардьола твердил: «Мы не поддерживаем “Манчестер Юнайтед” и “Челси”, которые не хотят внедрения ВАР в премьер-лигу». Если бы видеоарбитры работали на матчах чемпионата Англии сейчас, то наверняка поменяли бы решение судьи Мосса. А так — несправедливый пенальти и 2:0.

«Тоттенхэм» играл слабо. В первые 40 минут хозяева всего четыре раза коснулись мяча в чужой штрафной, но перед перерывом забили. Гол придумал Кейн, но мяч суждено было послать в сетку Эриксену. Твиттер тут же утонул в шутках об авторе забитого мяча. Дело в том, что в предыдущем матче «Тоттенхэма» со «Стоук Сити» арбитры сначала записали второй гол на Эриксена, но Кейн поклялся здоровьем своей дочери — последнее касание совершил он. Футбольная Ассоциация была шокирована таким заявлением, пересмотрела эпизод и переписала гол на Кейна, но в соцсетях форвард сборной Англии превратился в ходячий мем. Теперь в Твиттере шутят, что нападающий не только забивает все голы, но и выигрывает забеги на ипподроме.

Сам Кейн в субботу так и не забил, в отличие от Салаха, поэтому отставание англичанина от египтянина увеличилось до пяти мячей. Да и весь «Тоттенхэм» после перерыва забить не смог и не повторил подвига «Манчестер Юнайтед». Более того, у «Сити» во втором тайме было гораздо больше моментов. Особенно выделялся Стерлинг, который в одном из эпизодов на замахе убрал вратаря и защитника, но умудрился не забить. Зато отличился чуть позже — на добивании после отскока от Ллориса.

«Сити» победил, но чемпионские майки и шампанское остались в Манчестере — там же в воскресенье «МЮ» сыграет с «Вест Бромвичем». Если проиграет, то команда Гвардьолы наконец-то официально станет чемпионом. Но вряд ли она сама хочет победить «на диване».

Тоттенхэм Хотспур 1:3
Первый тайм: 1:2
Манчестер Сити
14.04.2018, 21:45 основной раунд: 34-й тур Wembley
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Хосеп Гвардьола
Голы
42′ Кристиан Эриксен (Х. Кейн) 23
33 Габриэл Жезус (В. Компани) 22′
8 Илкай Гюндоган 25′
7 Рахим Стерлинг 72′
Составы
24′ Юго Ллорис 1
Киран Триппьер 2
27′ Бен Дэйвис 33
Ян Фертонген 5
Давинсон Санчес 6
Кристиан Эриксен 23
Харри Кейн 10
Эрик Дайер 15
64′ Эрик Ламела 11
Сон Хын Мин 7
84′ Деле Алли 20
Мусса Сиссоко 17
70′ 73′ Мусса Дембеле 19
Родригес Моура Лукас 27
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер
18 Фабиан Делф 77′
4 Венсан Компани 66′
14 Эмерик Ляпорт
8 Илкай Гюндоган
21 Давид Сильва
7 Рахим Стерлинг
17 Кевин Де Брейне 89′ 41′
42 Яя Туре
33 Габриэл Жезус 76′ 45+1′
20 Бернарду Силва
19 Лерой Сане 64′
30 Николас Отаменди
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 17
3 Удары в створ 6
5 Угловые 7
11 Фолы 12
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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