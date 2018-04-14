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01:13 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 14 апреля. Футбольный клуб «Манчестер Сити» на выезде со счетом 3:1 одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Источник: Reuters

В составе победителей голы забили Габриэл Жезус (22-я минута), Илкай Гюндоган (25, с пенальти) и Рахим Стерлинг (72), у «Тоттенхэма» отличился Кристиан Эриксен (42).

«Тоттенхэм» прервал серию из 14 матчей без поражений в чемпионате, последний раз команда проигрывала 16 декабря 2017 года также в матче против «Манчестер Сити» (1:4).

В турнирной таблице «Манчестер Сити» упрочил лидерство, набрав 87 очков после 33 игр, «Тоттенхэм» с 67 очками после 33 матчей идет четвертым.

«Манчестер Сити» сможет досрочно обеспечить себе победу в чемпионат, если «Манчестер Юнайтед», который идет в таблице вторым (71 очко, 32 матча), не сумеет победить в следующем матче против «Вест Бромвича», который состоится 15 апреля.

В следующем матче «Тоттенхэм» 17 апреля на выезде сыграет с «Брайтоном», «Манчестер Сити» 22 апреля примет «Суонси».

Тоттенхэм Хотспур 1:3
Первый тайм: 1:2
Манчестер Сити
14.04.2018, 21:45 основной раунд: 34-й тур Wembley
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Хосеп Гвардьола
Голы
42′ Кристиан Эриксен (Х. Кейн) 23
33 Габриэл Жезус (В. Компани) 22′
8 Илкай Гюндоган 25′
7 Рахим Стерлинг 72′
Составы
24′ Юго Ллорис 1
Киран Триппьер 2
27′ Бен Дэйвис 33
Ян Фертонген 5
Давинсон Санчес 6
Кристиан Эриксен 23
Харри Кейн 10
Эрик Дайер 15
64′ Эрик Ламела 11
Сон Хын Мин 7
84′ Деле Алли 20
Мусса Сиссоко 17
70′ 73′ Мусса Дембеле 19
Родригес Моура Лукас 27
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер
18 Фабиан Делф 77′
4 Венсан Компани 66′
14 Эмерик Ляпорт
8 Илкай Гюндоган
21 Давид Сильва
7 Рахим Стерлинг
17 Кевин Де Брейне 89′ 41′
42 Яя Туре
33 Габриэл Жезус 76′ 45+1′
20 Бернарду Силва
19 Лерой Сане 64′
30 Николас Отаменди
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 17
3 Удары в створ 6
5 Угловые 7
11 Фолы 12
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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