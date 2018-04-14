«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии по футболу

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В составе победителей голы забили Габриэл Жезус (22-я минута), Илкай Гюндоган (25, с пенальти) и Рахим Стерлинг (72), у «Тоттенхэма» отличился Кристиан Эриксен (42).

«Тоттенхэм» прервал серию из 14 матчей без поражений в чемпионате, последний раз команда проигрывала 16 декабря 2017 года также в матче против «Манчестер Сити» (1:4).

В турнирной таблице «Манчестер Сити» упрочил лидерство, набрав 87 очков после 33 игр, «Тоттенхэм» с 67 очками после 33 матчей идет четвертым.

«Манчестер Сити» сможет досрочно обеспечить себе победу в чемпионат, если «Манчестер Юнайтед», который идет в таблице вторым (71 очко, 32 матча), не сумеет победить в следующем матче против «Вест Бромвича», который состоится 15 апреля.