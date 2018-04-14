«Барселона» снова в деле. Каталонцы побили вечный рекорд

Источник: Спорт-Экспресс

В чемпионате Испании «Барселона» оказалась к апрелю примерно в том же положении, что перед ответным матчем с «Ромой»: проиграть турнир можно, только совсем расслабившись. Впрочем, первый после римского фиаско соперник каталонцев был вполне достойным — «Валенсия», имеющая неплохие шансы впервые за шесть лет разбить мадридско-барселонскую гегемонию на призовом подиуме. Словом, отличная лакмусовая бумажка для теста — был ли Рим случайным срывом или же проблемы «Барсы» серьезнее.

Дополнительной мотивацией для хозяев могла послужить возможность стать единоличными владельцами рекордной беспроигрышной серии в 39 матчей в испанском чемпионате, превзойдя достижение «Реал Сосьедада» 38-летней давности. Но вряд ли мысли об этой серии были для футболистов «Барселоны» главными в день первой игры после краха надежд на три трофея в сезоне. На матч-реабилитацию Эрнесто Вальверде выставил оптимальный, если не считать травмированного Ракитича, состав. «Валенсия», тоже имевшая свою серию — пятиматчевую победную — вышла без Дзадза, которого заменил Мина.

Дебют встречи, в котором мяч почти не покидал половину поля каталонцев, а тер Штеген с трудом отразил удар Гедеша, возвращал мыслями в Рим. Хотя, «Барса» нечасто включается на полную с первых секунд, и следующая десятиминутка подтвердила это тремя острыми выпадами хозяев. В первом из них Суарес в штрафной не попал по мячу, во втором — не дождался обратного паса на убойную позицию от Альбы, зато в третьем — уверенно реализовал разрезающий пас Коутинью, пробив в ближний угол.

Забив, «Барса» вновь включила экономичный режим, и игра снова откатилась на ее половину. Тер Штеген сначала отбил очередной коварный удар Гедеша, а затем вдруг сам чуть не привез гол, неудачно вынеся мяч — впрочем, тут же и исправил содеянное, переведя в перекладину удар Родриго. Сотрясение каркаса ворот вывело каталонцев из легкой прострации и заставило действовать чуть активнее. До конца тайма, впрочем, ничего запоминающегося не случилось, не считая чуть неточного удара Месси головой.

После перерыва хозяева постарались не допускать прежних ошибок, сразу забрав мяч под свой контроль. Ошибка, однако, случилась уже на пятой минуте — Юмтити в безобидной ситуации поскользнулся, и Мина тут же вывел Родриго на свидание с тер Штегеном. Голкипера бомбардир «Валенсии» на этот раз переиграл, но гол опять ему не дался: мяч с «ленточки» вынес Пике. «Обратка» прилетела всего через минуту: после углового в исполнении Коутинью Умтити перевисел на ближней штанге Паулисту и сбросил мяч в угол — 2:0, и в новом рекорде сомнений больше не было.

После этого гости не то что остановились — скорее, потеряли веру в положительный для себя исход, и «Барса» смогла посвятить почти весь остаток матча красивому футболу. Иньеста и Месси едва не забили ударами в падении, Коутинью не менее впечатляющим ударом чуть промазал издали, и все шло по избитому на «Камп Ноу» сценарию — пока засидевшийся на скамейке Дембеле вдруг зачем-то не снес в своей штрафной уже расставшегося с мячом Хосе Гайю. Парехо с «точки» с трудом, но пробил тер Штегена, и вечер внезапно перестал быть томным для хозяев. «Валенсия», впрочем, за оставшуюся пятиминутку ничего серьезного не создала, а в контратаке Денис Суарес упустил шанс забить третий.