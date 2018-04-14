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22:39 (мск), источник: Р-Спорт

«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» в матче 34-го тура чемпионата Англии

«Ливерпуль» с крупным счетом обыграл «Борнмут» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

Субботняя встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась победой хозяев со счетом 3:0. В составе мерсисайдцев голами отметились Садио Мане (на 7-й минуте), Мохамед Салах (69) и Роберто Фирмино (90).

«Ливерпуль» с 70 очками занимает 3-е место в чемпионате Англии, «Борнмут» (38) располагается на 11-й строчке.

Ливерпуль 3:0
Первый тайм: 1:0
Борнмут
14.04.2018, 19:30 основной раунд: 34-й тур Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Эдди Хоуи
Голы
7′ Садио Мане 19
69′ Мохамед Салах (Т. Александр-Арнолд) 11
90′ Роберту Фирмину (А. Окслейд-Чемберлен) 9
Составы
Лорис Кариус 1
Виргил ван Дейк 4
Эндрю Робертсон 26
Трент Александр-Арнолд 66
Джорджиньо Вайналдум 5
Джордан Хендерсон 14
54′ Алекс Окслейд-Чемберлен 21
Мохамед Салах 11
83′ Деян Ловрен 6
Рагнар Клаван 17
90′ Роберту Фирмину 9
Доминик Соланке 29
77′ Садио Мане 19
Джеймс Милнер 7
27 Асмир Бегович
2 Саймон Фрэнсис
3 Стив Кук
5 Натан Аке 15′
11 Чарли Дэниэлс
4 Дэн Гослинг
17 Джошуа Кинг
24 Райан Фрэйзер
16 Льюис Кук 73′
6 Эндрю Сермен
18 Джермейн Дефо 70′
13 Каллум Уилсон
33 Джордон Айб 58′
31 Лис Муссе
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 1
7 Угловые 5
9 Фолы 9
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Крис Кавана (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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