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«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» в матче 34-го тура чемпионата Англии
«Ливерпуль» с крупным счетом обыграл «Борнмут» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Ливерпуль» с крупным счетом обыграл «Борнмут» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
Субботняя встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась победой хозяев со счетом 3:0. В составе мерсисайдцев голами отметились Садио Мане (на 7-й минуте), Мохамед Салах (69) и Роберто Фирмино (90).
«Ливерпуль» с 70 очками занимает 3-е место в чемпионате Англии, «Борнмут» (38) располагается на 11-й строчке.
|Юрген Клопп
|Эдди Хоуи
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|9
|4
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Крис Кавана (Англия)