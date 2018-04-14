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22:06 (мск), источник: Советский спорт

«Фенербахче» обыграл «Сивасспор», Нойштедтер отыграл весь матч

Матч 29-го тура чемпионата Турции «Сивасспор» — «Фенербахче» завершился победой гостей — 2:1.

В составе победителей отличился Аатиш Шаэшуэ, еще один мяч в свои ворота провел Карл Меджани. У «Сивасспора» гол в активе Робиньо.

Российский защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер отыграл весь матч, как и бывший игрок «Зенита» Мартин Шкртел, а Жулиано был заменен на 90-й минуте. Бывший полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна остался в запасе.

«Фенербахче» набрал 57 очков и занимает четвертое место. У «Сивасспора» 41 очко и седьмое место.

В следующем туре «Фенербахче» примет «Антальяспор», а «Сивасспор» а выезде сыграет с «Трабзонспором».

Чемпионат Турции
Суперлига
29-й тур

«Сивасспор» — «Фенербахче» — 1:2.

Голы: Робиньо, 90+1 — Шаэшуэ, 30, Меджани, 33, в свои ворота.

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