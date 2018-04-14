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«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы
«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы на матч 34-го тура чемпионата Англии.
«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы на матч 34-го тура чемпионата Англии.
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дембеле, Дайер, Эриксен, Алли, Ламела, Кейн.
Запасные: Ворм, Орье, Сиссоко, Ваньяма, Моура, Сон Хын Мин, Казайя Стерлинг.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Компани, Лапорт, Делф, Гюндоган, Давид Сильва, Де Брёйне, Рахим Стерлинг, Зане, Жезус.
Запасные: Браво, Отаменди, Диас, Зинченко, Яя Туре, Бернарду Силва, Фоден.