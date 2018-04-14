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«Лион» разгромил «Амьен» в 33-м туре чемпионата Франции
Футболисты «Лиона» на своем поле разгромили «Амьен» в матче 33-го тура чемпионата Франции.
Футболисты «Лиона» на своем поле разгромили «Амьен» в матче 33-го тура чемпионата Франции.
Субботняя игра в Лионе завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Голы на свой счет записали Мариано (30-я минута), Мемфис Депай (83) и Бертран Траоре (85).
«Лион» одержал пятую победу подряд и с 66 очками занимает третью строчку в турнирной таблице, «Амьен» (37 баллов) идет 14-м.
Следующий матч «Лион» проведет 20 апреля на выезде против «Дижона», «Амьен» днем позже примет «Страсбур».
|Брюно Женезьо
|Кристоф Пеллиссье
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|24
|Удары (всего)
|5
|8
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Йохан Амель (Франция)