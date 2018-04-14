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20:37 (мск), источник: Р-Спорт

«Лион» разгромил «Амьен» в 33-м туре чемпионата Франции

Футболисты «Лиона» на своем поле разгромили «Амьен» в матче 33-го тура чемпионата Франции.

Субботняя игра в Лионе завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Голы на свой счет записали Мариано (30-я минута), Мемфис Депай (83) и Бертран Траоре (85).

«Лион» одержал пятую победу подряд и с 66 очками занимает третью строчку в турнирной таблице, «Амьен» (37 баллов) идет 14-м.

Следующий матч «Лион» проведет 20 апреля на выезде против «Дижона», «Амьен» днем позже примет «Страсбур».

Лион 3:0
Первый тайм: 1:0
Амьен
14.04.2018, 18:00 основной раунд: 33-й тур Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Брюно Женезьо Кристоф Пеллиссье
Голы
30′ Мариано Диас 9
83′ Мемфис Депай 11
85′ Бертран Траоре 10
Составы
Антони Лопеш 1
Рафаэл да Силва 4
Антониу Марселу 6
Жереми Морель 15
Ферлан Менди 22
Мемфис Депай 11
Люка Тузар 29
Бертран Траоре 10
78′ Уссем Ауар 8
Жордан Ферри 12
88′ Танги Ндомбеле 28
Максвел Гнали Корне 27
75′ Мариано Диас 9
Набиль Фекир 18
1 Режис Гюртнер
2 Принс-Дезир Гуано
3 Абду Халед Аденон
12 Бакай Дибасси
19 Уалид Эль-Хаджам
6 Тома Монкондюи
34 Бонгани Зунгу
14 Гаэль Какюта
7 Харрисон Манзала 80′
13 Кантен Корнетт
15 Мусса Конате 60′
27 Стивен Мендоса
37 Серж Гакпе 70′
8 Гессума Фофана
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 5
8 Удары в створ 2
7 Угловые 5
9 Фолы 11
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Йохан Амель (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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