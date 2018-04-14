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20:32 (мск), источник: БЕЛТА

Борисовский БАТЭ вернулся на первое место в чемпионате Беларуси

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ одержали третью викторию подряд на старте 28-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в центральном поединке 3-го тура борисовчане у себя дома сумели победить одного из главных конкурентов — брестское «Динамо» со счетом 2:0. В первом тайме забитых мячей не было, зато сразу после перерыва хозяева вышли вперед после удара Михаила Гордейчука. Брестчане пошли в атаку, пытаясь поскорее отыграться, но успеха не добились. Футболисты же БАТЭ, отбив выпады соперников, на 69-й минуте удвоили свое преимущество, голкипер гостей Александр Гутор ошибся, отражая удар Мирко Иванича, — 2:0. Вскоре автора второго гола заменил опытнейший Александр Глеб, для которого это первый матч в новом сезоне. После этой победы команда Олега Дулуба вернулась на первое место, набрав 9 очков из 9 возможных.

На два балла отстают могилевский «Днепр» и «Витебск». Могилевчане в 3-м туре сыграли вничью в гостях у гродненского «Немана» — 0:0, а витебчане на выезде были сильнее минского «Луча» — 2:0. Солигорский «Шахтер» проиграл на своем поле «Слуцку» со счетом 0:1.

Позже футболисты «Ислочи» примут на поле ФК «Минск» жодинское «Торпедо-БелАЗ».

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