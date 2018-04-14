Борисовский БАТЭ вернулся на первое место в чемпионате Беларуси

Сегодня в центральном поединке 3-го тура борисовчане у себя дома сумели победить одного из главных конкурентов — брестское «Динамо» со счетом 2:0. В первом тайме забитых мячей не было, зато сразу после перерыва хозяева вышли вперед после удара Михаила Гордейчука. Брестчане пошли в атаку, пытаясь поскорее отыграться, но успеха не добились. Футболисты же БАТЭ, отбив выпады соперников, на 69-й минуте удвоили свое преимущество, голкипер гостей Александр Гутор ошибся, отражая удар Мирко Иванича, — 2:0. Вскоре автора второго гола заменил опытнейший Александр Глеб, для которого это первый матч в новом сезоне. После этой победы команда Олега Дулуба вернулась на первое место, набрав 9 очков из 9 возможных.