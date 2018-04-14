«Барселона» установила рекорд чемпионата Испании по числу матчей подряд без поражений

«Барселона» не проигрывает на протяжении 39 матчей подряд в матчах чемпионата Испании. Предыдущее достижение принадлежало клубу «Реал Сосьедад», который в период с 1979-го по 1980-й не проигрывал 38 матчей в чемпионате. «Барселона» выиграла 32 встречи и семь матчей завершила вничью, «Реал Сосьедад» одержал 21 победу при 17 ничьих. Последний раз «Барселона» в национальном первенстве проиграла 8 апреля 2017 года в выездном матче с «Малагой» (0:2).