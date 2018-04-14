«Барселона» установила рекорд чемпионата Испании по числу матчей подряд без поражений

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция генерального секретаря ООН на ракетные удары по Сирии
В России построили тягач «Вощина-1»
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Орбакайте, Смехова и Жасмин повеселились на дне рождения Навки
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетик
Депортиво
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Интер
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лилль0
Генгам0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Нант1
Дижон0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур0
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ренн1
Метц0
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Тулуза
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль3
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария5
Боруссия М1
Футбол. Зарубежный
19:30
Леганес1
Сельта0
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас0
Реал Сосьедад1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар3
Арсенал Т0
Футбол. Зарубежный
19:00
Дженоа1
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
19:00
Кьево0
Торино0
Футбол. Зарубежный
18:00
Лион3
Амьен0
Футбол. Зарубежный
17:15
Барселона2
Валенсия1
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд1
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас3
Брайтон & Хоув2
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли2
Лестер1
Футбол. Зарубежный
17:00
Суонси1
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
17:00
Шахтер Д0
Динамо К1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит1
Анжи0
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта2
Кельн1
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм2
Гамбург0
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер4
Айнтрахт Ф1
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт1
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри2
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
14:30
Саутгемптон2
Челси3
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо М0
Локомотив М4
Футбол. Зарубежный
14:00
Севилья2
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
14:00
Мариуполь2
Верес0
Футбол. Премьер-лига
11:30
Амкар0
Рубин3
Все события
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии
Австралия обратилась к РФ по Сирии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
«Ак Барс» выиграл в первом финальном матче Кубка Гагарина
«Барселона» обыграла «Валенсию», Коутиньо отдал две передачи
Венсан Кассель с возлюбленной проводят отпуск в Бразилии
Никита Пресняков с женой украсили обложку глянца
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
8Чемпионство «Баварии», три дерби и другие события выходых
10«Реал» — «Ювентус»: чисто английское убийство
20:27 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» установила рекорд чемпионата Испании по числу матчей подряд без поражений

ТАСС, 14 апреля. «Барселона» на своем поле со счетом 2:1 одержала победу над «Валенсией» в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу и установила рекорд турнира по количеству матчей подряд без поражений.

В составе победителей голами отметились Луис Суарес (15-я минута) и Самуэль Умтити (51), у «Валенсии» гол забил Даниэль Парехо (86, с пенальти).

«Барселона» не проигрывает на протяжении 39 матчей подряд в матчах чемпионата Испании. Предыдущее достижение принадлежало клубу «Реал Сосьедад», который в период с 1979-го по 1980-й не проигрывал 38 матчей в чемпионате. «Барселона» выиграла 32 встречи и семь матчей завершила вничью, «Реал Сосьедад» одержал 21 победу при 17 ничьих. Последний раз «Барселона» в национальном первенстве проиграла 8 апреля 2017 года в выездном матче с «Малагой» (0:2).

В турнирной таблице «Барселона» продолжает лидировать, набрав 82 очка, «Валенсия» с 65 очками идет третьей.

В следующем матче «Барселона» 17 апреля на выезде сыграет с «Сельтой», «Валенсия» 18 апреля встретится с «Хетафе».

Барселона 2:1
Первый тайм: 1:0
Валенсия
14.04.2018, 17:15 основной раунд: 32-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Марселино Гарсия Тораль
Голы
15′ Луис Суарес (Филиппе Коутинью) 9
51′ Самюэль Юмтити (Филиппе Коутинью) 23
10 Даниэль Парехо 87′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
7′ Жерар Пике 3
Жорди Альба 18
Самюэль Юмтити 23
Серхио Бускетс 5
Паулинью 15
Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
84′ Андрес Иньеста 8
Денис Суарес 6
79′ Филиппе Коутинью 14
86′ Усман Дембеле 11
90′ Серхи Роберто 20
Нелсон Семеду 2
13 Норберту Мурара Нету
3 Рубен Везу
5 Габриэл Паулиста 75′
14 Хосе Гайя
24 Эсекиэль Гарай
10 Даниэль Парехо
16 Жоффре Кондогбья 12′
18 Карлос Солер
7 Гонсалу Гедеш 69′
11 Андреас Перейра
19 Морено Родриго 80′
9 Симоне Дзадза
22 Санти Мина 71′
8 Лусиано Вьетто
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 17
7 Удары в створ 6
6 Угловые 5
9 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Валенсия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 За взятку советскому хоккеисту поставили страшный диагноз
Стало известно, кто купил призовой "олимпийский" автомобиль Ковальчука
По высшему стандарту. «Локо» переехал «Динамо» в юбилей
«Краснодар» поднялся на третье место в чемпионате России
«Ак Барс» выиграл в первом финальном матче Кубка Гагарина
«Барселона» обыграла «Валенсию», Коутиньо отдал две передачи
Ковальчук отказался, а Шипачёв не нужен на ЧМ? Состав сборной РФ
Манчини: «Зениту» нужно было брать Месси или Роналду
«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы
Новости
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Поющая дорога свела с ума местных жителей Власти были вынуждены демонтировать музыкальное покрытие автомобильной дороги.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Борьба лета с зимой в лукбуках российских дизайнеров Мы дерзкие, просто решили взять и перемешать в одной статье лукбуки этого и будущего сезонов на случай, если резко похолодает или потеплеет, чтобы ты знала, что надеть.
Дети
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей Тренер предпочла карьеру детям.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь