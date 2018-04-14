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19:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» обыграла «Валенсию», Коутиньо отдал две голевые передачи

«Барселона» одержала победу над «Валенсией» в матче 32-го тура чемпионата Испании.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 15-й минуте Филиппе Коутиньо покатил мяч на Луиса Суареса, который обработал его в штрафной и нанёс удар низом под штангу. В начале второго тайма Коутиньо навесил с углового в центр штрафной, Самуэль Юмтити выиграл борьбу за мяч у Габриэла Паулисты и головой послал мяч в ближний угол ворот. В концовке гости отыграли один мяч — Даниэль Парехо реализовал пенальти.

«Барселона» (82 очка) занимает первое место в таблице Примеры, «Валенсия» (65) — третье.

Барселона 2:1
Первый тайм: 1:0
Валенсия
14.04.2018, 17:15 основной раунд: 32-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Марселино Гарсия Тораль
Голы
15′ Луис Суарес (Филиппе Коутинью) 9
51′ Самюэль Юмтити (Филиппе Коутинью) 23
10 Даниэль Парехо 87′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
7′ Жерар Пике 3
Жорди Альба 18
Самюэль Юмтити 23
Серхио Бускетс 5
Паулинью 15
Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
84′ Андрес Иньеста 8
Денис Суарес 6
79′ Филиппе Коутинью 14
86′ Усман Дембеле 11
90′ Серхи Роберто 20
Нелсон Семеду 2
13 Норберту Мурара Нету
3 Рубен Везу
5 Габриэл Паулиста 75′
14 Хосе Гайя
24 Эсекиэль Гарай
10 Даниэль Парехо
16 Жоффре Кондогбья 12′
18 Карлос Солер
7 Гонсалу Гедеш 69′
11 Андреас Перейра
19 Морено Родриго 80′
9 Симоне Дзадза
22 Санти Мина 71′
8 Лусиано Вьетто
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 17
7 Удары в створ 6
6 Угловые 5
9 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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