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«Барселона» обыграла «Валенсию», Коутиньо отдал две голевые передачи
«Барселона» одержала победу над «Валенсией» в матче 32-го тура чемпионата Испании.
«Барселона» одержала победу над «Валенсией» в матче 32-го тура чемпионата Испании.
Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 15-й минуте Филиппе Коутиньо покатил мяч на Луиса Суареса, который обработал его в штрафной и нанёс удар низом под штангу. В начале второго тайма Коутиньо навесил с углового в центр штрафной, Самуэль Юмтити выиграл борьбу за мяч у Габриэла Паулисты и головой послал мяч в ближний угол ворот. В концовке гости отыграли один мяч — Даниэль Парехо реализовал пенальти.
«Барселона» (82 очка) занимает первое место в таблице Примеры, «Валенсия» (65) — третье.
|Эрнесто Вальверде
|Марселино Гарсия Тораль
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|17
|7
|Удары в створ
|6
|6
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)