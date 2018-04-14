«Атырау» на своем поле не сумел переиграть «Шахтер»

Первая игра под руководством нового главного тренера Андриана Сосновского не стала победной для «нефтяников», команда не забила на своем поле карагандинскому клубу, к счастью хозяев, соперник тоже не отличился, в итоге была ничья, которая больше на руку «Шахтеру», ведь все-таки ближе к победе были именно атыраусцы.