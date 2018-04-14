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16:13 (мск), источник: Sports.kz

«Атырау» на своем поле не сумел переиграть «Шахтер»

«Атырау» в матче пятого тура Премьер-Лиги сыграл вничью с карагандинским «Шахтером», пишет Sports.kz.

Первая игра под руководством нового главного тренера Андриана Сосновского не стала победной для «нефтяников», команда не забила на своем поле карагандинскому клубу, к счастью хозяев, соперник тоже не отличился, в итоге была ничья, которая больше на руку «Шахтеру», ведь все-таки ближе к победе были именно атыраусцы.

Теперь у «Атырау» есть первый балл, не много, но начало положено, «Шахтер» же уже с восемью находится в верхней части турнирной таблицы, где обосновался несколько туров ранее.

«Атырау» — «Шахтер» 0:0

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