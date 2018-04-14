«Тобол» победил «Актобе» и вытеснил «Кайрат» из первой тройки КПЛ

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция генерального секретаря ООН на ракетные удары по Сирии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
4-летняя дочка Тимати снялась в фотосессии с «женихом»
Глава ЦРУ: военные США в Сирии убили несколько сотен русских
Никита Пресняков с женой украсили обложку глянца
Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Суонси
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:00
Шахтер Д
Динамо К
Футбол. Зарубежный
17:15
Барселона
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит0
Анжи0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Герта0
Кельн0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хоффенхайм2
Гамбург0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Байер1
Айнтрахт Ф1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Штутгарт0
Ганновер-960
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кальяри1
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
18:00
Лион
Амьен
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
19:00
Дженоа
Кротоне
Футбол. Зарубежный
19:00
Кьево
Торино
Футбол. Зарубежный
14:30
Саутгемптон2
Челси3
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Борнмут
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Леганес
Сельта
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо М0
Локомотив М4
Футбол. Зарубежный
14:00
Севилья2
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
14:00
Мариуполь2
Верес0
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Генгам
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Тулуза
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Ренн
Метц
Футбол. Зарубежный
21:45
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетик
Депортиво
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Интер
Футбол. Премьер-лига
11:30
Амкар0
Рубин3
Все события
Меркель объяснила Якунину причину своей неприязни к русским
Суд изменил приговор Улюкаеву
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
СМИ: Пробы всех кандидатов в сборную РФ на ЧМ-2018 отрицательные
Бывший чемпион UFC раскритиковал Нурмагомедова за бой с Яквинтой
Юрий Дудь назвал Ольгу Бузову «желанной дамой»
Венсан Кассель с возлюбленной проводят отпуск в Бразилии
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
15Венгер вновь не смог победить в Москве
14На стадионе в Калининграде прошел первый тестовый матч
16:10 (мск), источник: Sports.kz

«Тобол» победил «Актобе» и вытеснил «Кайрат» из первой тройки КПЛ

В матче пятого тура Премьер-Лиги «Актобе» в Шымкенте уступил костанайскому «Тоболу» — 0:1, пишет Sports.kz.

На удивление плохо выступают подопечные Владимира Муханова, имея в целом солидный состав.

Читайте также
Снова в деле, или у каких команд больше всех мячей забивают новички КПЛ-2018

Очередное доказательство этому было сегодня, команда сыграла очень слабо с набравшим ход костанайским клубом, в составе которого третий гол в двух последних играх провел украинец Антон Шиндер.

Сделал это нападающий в самом начале, было достаточно времени, чтобы отыграться, но «Актобе» сделать этого был не в силах. Теперь у «Тобола» 12 очков и он ворвался в первую тройку турнирной таблицы, а у «Актобе» остается четыре балла.

«Актобе» — «Тобол» 0:1 (0:1)

Гол: Шиндер 6 (0:1).

Актобе
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тобол Кс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Трансляции матчей пятого тура Премьер-Лиги
Каким будет состав сборной на ЧМ
Вячеслав Быков не вернется в КХЛ в следующем сезоне
СМИ: Пробы всех кандидатов в сборную РФ на ЧМ-2018 отрицательные
Бывший чемпион UFC раскритиковал Нурмагомедова за бой с Яквинтой
Футбол РФ на прослушке. О скандале на матче ЦСКА - «Арсенал»
Заболотный и Дриусси — в основе «Зенита» на матч с «Анжи», Ригони — в запасе
«Амкар» - «Рубин». Бердыев разгромил Евсеева
Новости
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Поющая дорога свела с ума местных жителей Власти были вынуждены демонтировать музыкальное покрытие автомобильной дороги.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
Борьба лета с зимой в лукбуках российских дизайнеров Мы дерзкие, просто решили взять и перемешать в одной статье лукбуки этого и будущего сезонов на случай, если резко похолодает или потеплеет, чтобы ты знала, что надеть.
Дети
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей Тренер предпочла карьеру детям.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь