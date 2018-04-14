«Тобол» победил «Актобе» и вытеснил «Кайрат» из первой тройки КПЛ

Снова в деле, или у каких команд больше всех мячей забивают новички КПЛ-2018

Очередное доказательство этому было сегодня, команда сыграла очень слабо с набравшим ход костанайским клубом, в составе которого третий гол в двух последних играх провел украинец Антон Шиндер.

Сделал это нападающий в самом начале, было достаточно времени, чтобы отыграться, но «Актобе» сделать этого был не в силах. Теперь у «Тобола» 12 очков и он ворвался в первую тройку турнирной таблицы, а у «Актобе» остается четыре балла.