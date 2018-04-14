Отрывок из книги телекомментатора Георгия Черданцева "Истории чемпионатов мира" о самом успешном чемпионате мира для сборной СССР.
«Тобол» победил «Актобе» и вытеснил «Кайрат» из первой тройки КПЛ
В матче пятого тура
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В матче пятого тура
На удивление плохо выступают подопечные Владимира Муханова, имея в целом солидный состав.
Очередное доказательство этому было сегодня, команда сыграла очень слабо с набравшим ход костанайским клубом, в составе которого третий гол в двух последних играх провел украинец Антон Шиндер.
Сделал это нападающий в самом начале, было достаточно времени, чтобы отыграться, но «Актобе» сделать этого был не в силах. Теперь у «Тобола» 12 очков и он ворвался в первую тройку турнирной таблицы, а у «Актобе» остается четыре балла.
«Актобе» — «Тобол» 0:1 (0:1)
Гол: Шиндер 6 (0:1).