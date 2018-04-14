«Вильярреал» с Черышевым в составе не смог одолеть «Севилью»

Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:2.

Голами в составе хозяев отметились Нолито, который мог оформить дубль, если бы забил пенальти, и Стивен Н’онзи. На 62-й минуте нападающий Виссам Бен-Йеддер получил вторую жёлтую карточку за грубую игру и был удалён с поля.

«Вильярреал» также лишился одного игрока — защитник Коста Хауме на 76-й минуте покинул поле из-за перебора жёлтых карточек. За гостей голы забили Даниэль Раба и Карлос Бакка.