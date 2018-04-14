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15:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вильярреал» с Черышевым в составе не смог одолеть «Севилью»

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала на своём поле «Вильярреал».

Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:2.

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Голами в составе хозяев отметились Нолито, который мог оформить дубль, если бы забил пенальти, и Стивен Н’онзи. На 62-й минуте нападающий Виссам Бен-Йеддер получил вторую жёлтую карточку за грубую игру и был удалён с поля.

«Вильярреал» также лишился одного игрока — защитник Коста Хауме на 76-й минуте покинул поле из-за перебора жёлтых карточек. За гостей голы забили Даниэль Раба и Карлос Бакка.

«Севилья» (47 очков) располагается на 7-ой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал» (48) находится на шестом месте.

Севилья 2:2
Первый тайм: 0:1
Вильярреал
14.04.2018, 14:00 основной раунд: 32-й тур Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Винченцо Монтелла Хавьер Кальеха
Голы
78′ Нолито (К. Лангле) 24
82′ Стивен Н`Зонзи (С. Рамирес) 15
28 Даниэль Раба (Х. Кастаньо) 36′
9 Карлос Бакка (Д. Раба) 68′
Нереализованные пенальти
77′ Нолито 24
Составы
Давид Сория 13
Клеман Лангле 5
87′ Серхио Эскудеро 18
Габриэль Меркадо 25
37′ Эвер Банега 10
Стивен Н`Зонзи 15
Гонсалес Хесус Навас 16
51′ Пабло Сарабия 17
67′ Франко Васкес 22
Нолито 24
54′ Луис Муриэль 20
62′ 62′ Виссам Бен Йеддер 9
85′ Сандро Рамирес 23
Роке Меса 7
1 Андрес Серхио Асенхо
2 Перес Марио Гаспар
6 Виктор Руис
11 Коста Хорда Хауме 55′ 76′
22 Антонио Рукавина
14 Мануэль Тригерос
16 Родриго Эрнандес
10 Самуэль Кастильехо
7 Денис Черышев 65′ 22′
20 Роберто Сориано
9 Карлос Бакка 86′
15 Энес Унал
28 Даниэль Раба 78′
19 Хави Фуэго
Статистика
5 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 4
10 Угловые 2
11 Фолы 23
2 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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