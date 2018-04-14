«Томасов взял меня за ухо и привел в гнев». Аршавин рассказал о ничьей с «Астаной» и потасовке после матча

Игра пятого тура КПЛ в столице завершилась ничьей — 1:1. Оба гола были забиты во втором тайме: у «Астаны» отличился Бахтиер Зайнутдинов, а у «Кайрата» — Аршавин.

— Две команды хотели победить. Мы контратаковали, «Астана» атаковала. Думаю, в целом, матч равный. Команды забили по голу. Игра зрителям, надеюсь, понравилась. Но паритет между нами сохранен. Теперь мы с «Астаной» будем играть дальше параллельно. Будем смотреть каких результатов добьемся, — сказал Аршавин.

— Так получилось, что вы приносите команде больше очков, чем партнеры по команде. Практически каждый гол — решающий.

— Да нет. То Исаэль забивает, то Уго Сильвейра. Когда-то и мне приходится забивать. Это не важно. Мы хотим добиваться результата командой, а не личными достижениями хвастаться.

— При счете 1:1 «Астана» пошла вперед, а ваша команда играла на контратаках. Почему «Кайрат» не пошел вперед? Были довольны и одному очку?

— Если бы нам перед игрой сказали, что мы сыграем вничью, то никто бы и не расстроился. Но потому как складывалась игра, и мы были не против зацепить тут три очка.

«Астана» тоже хотела забить. Это было продиктовано ходом матча — обе команды хотели выиграть.

— Что случилось после финального свистка?

— Я могу взять вину на себя. Мне мяч ударился в спину, и я подумал, что это Ласло Кляйнхайслер. Ударил с лета и удачно попал в него (улыбается). Он, кстати, мне ничего не сделал. А Томасов взял за ухо меня, что привело меня в гнев. За это я извиняюсь. В остальном, инцидент исчерпан. Во всяком случае, для меня.