Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
«Кайсар» и «Иртыш» сыграли вничью и не смогли прервать свои неудачные серии
Футболисты «Кайсара» и «Иртыша» сыграли вничью в матче пятого тура казахстанской
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Футболисты «Кайсара» и «Иртыша» сыграли вничью в матче пятого тура казахстанской
Игра завершилась со счетом 0:0.
Кызылординцы за пять туров ни разу не смогли победить — две ничьи и три поражения. А «Иртыш», начавший сезон с двух побед, не может выиграть три матча — два поражения и одна ничья.