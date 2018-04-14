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15:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» и «Иртыш» сыграли вничью и не смогли прервать свои неудачные серии

Футболисты «Кайсара» и «Иртыша» сыграли вничью в матче пятого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра завершилась со счетом 0:0.

Кызылординцы за пять туров ни разу не смогли победить — две ничьи и три поражения. А «Иртыш», начавший сезон с двух побед, не может выиграть три матча — два поражения и одна ничья.

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"Кайсар" и "Иртыш" сыграли вничью и не смогли прервать свои неудачные серии
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