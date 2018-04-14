«Кайрат» пытался удивить «Астану». Почти получилось

Источник: Prosports.kz

В матче 5-го тура обошлось без яркой битвы между «Астаной» и «Кайратом», но Prosports.kz нашел плюсы в тактическом противостоянии Бабаяна и Алоса.

«Астана» в этом сезоне уже уничтожала «Кайрат» — матч за Суперкубок страны прошел без какой-либо интриги, поэтому в очередной очной встрече Карлосу Алосу требовалось доказать состоятельность своей команды. Причина даже не в том, что первое дерби двух столиц осталось за Григорием Бабаяном — после четырех туров действующие чемпионы демонстрируют невероятно качественный уровень игры, не только безболезненно пережив отъезд Джуниора Кабананги, но еще и начав играть во что-то существенно новое. Объясняем как.

«Кайрат» пытался удивить схемой 4−5−1, и сделано это было для того, чтобы сдержать Зайнутдинова. Мы уже писали о том, насколько хорош Бактиер в этом сезоне — его позиция ложной девятки, в купе с высоким футбольным IQ, позволяет ему атаковать из глубины и оказываться на необходимой позиции под Муртазаевым. Алос пытался решить эту проблему с помощью Лунина, Фелипе и Суюмбаева — игроки стягивались, не давая молодому таланту ворваться в штрафную. В атаке же все было почти просто: Сильвейра открывался и бил, а Куат, освобожденный от обязанностей опорника, раздавал на фланги. Единственной интересной деталью было появление Яна Вороговского на позиции левого атакующего полузащитника.

Попытка обострить за счет нового подхода пару раз могла вылиться в голы. Шомко и Аничич не всегда понимали друг друга при действиях Исламхана, который искал свободные зоны для Сильвейры. Второй фишкой алматинцев были дальние удары Исаэла, но также тщетно — все, что должно было забиваться, никак не залетало в сетку.

Зато получилось у «Астаны». Хозяева также играли в 4−5−1, позволившие унизить «Иртыш» в Павлодаре, однако вариативности у них было намного больше. «Кайрат» заблокировал Муртазаева и Зайнутдинова, перекрыл кислород Томасову и Твумаси, и потому подопечные Бабаяна переключились на самое простое — кроссы и навесы в исполнении Шомко. В течении 20 минут гости привыкали к воздушным единоборствам и подключениям слева, сами не поняв того, как попадаются на удочку оппонента. Осечка Куата привела к очередному навесу в исполнении Твумаси, но уже не на Романа Муртазаева, а аккурат на голову Томасову. Хорват не стал мудрить с неудобного угла и скинул мяч прямо на Зайнутдинова, расстреливавшего пустые ворота. 1:0, и изначальная задумка все же воплатилась в гол.

«Кайрату» не хватало острых передач и острых подключений полузащитников, и долгожданный выход Андрея Аршавина вместо Исламхана стал отдушиной для команды. Звезда чемпионата, будучи футболистом более атакующего плана, моментально открывался в любой ситуации. Поэтому даже такой неудачный удар Куата конвертировался гол за счет индивидуального мастерства россиянина.