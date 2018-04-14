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«Акжайык» сенсационно разгромил «Ордабасы»
Уральский «Акжайык» в матче пятого тура
Уральский «Акжайык» в матче пятого тура
Счет открыл Иван Антипов, затем с пенальти преимущество уральцев удвоил Еркебулан Нургалиев, на что гости ответили мячом в исполнении Тимура Досмагамбетова.
В конце первого тайма Хабиб Эсеола вновь увеличил разрыв, он же установил и окончательный счет матча, оформив дубль.
22 апреля «Акжайык» отправится в гости к «Тоболу», а «Ордабасы» примет «Астану».
«Акжайык» — «Ордабасы» 4:1 (3:1)
Голы: Антипов 13 (1:0), Нургалиев с пенальти 17 (2:0), Досмагамбетов 38 (2:1), Эсеола 44 (3:1), Эсеола 78 (4:1).
Удаление: Спахия 25.
Нереализованный пенальти: Нургалиев 27 (вратарь).