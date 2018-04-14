«Астана» сыграла вничью с «Кайратом», потеряв первые очки в КПЛ-2018

Начало игры осталось за чемпионом страны, команда действовала первым номером и ставила в тупик оборону соперника, однако ближе к середине первой половины алматинцам удалось выровнять положение дел, а перед перерывом они вовсе могли забить.

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На старте второго тайма «Астана» вновь пошла вперед, Марин Томасов чуть не забил, но мяч из пустых ворот вынес Гафуржан Суюмбаев, чуть позже уже Дмитрий Шомко после удара Уго Сильвейры повторил подобный трюк, а в ответной атаке в падении головой мяч в ворота Стаса Покатилова занес Бактиер Зайнутдинов.

Карлос Алос вывел на поле Андрея Аршавина, и это сработало, он забил, оказавшись в центре штрафной перед воротами Ненада Эрича. В итоге, ничья — 1:1. Теперь у «Астаны» 13 очков и единоличное первое место турнирной таблицы, «Кайрат» с 11-ю баллами пока идет третьим.

«Астана» — «Кайрат» 1:1 (1:0)