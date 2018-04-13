Солигорский «Шахтер» уступил «Слуцку» в игре чемпионата Беларуси по футболу

Их могут обойти борисовский БАТЭ и могилевский «Днепр», которые после двух туров имеют по 6 очков. Эти команды свои третьи матчи проведут в субботу, 14 апреля, — боисовчане примут на своем поле брестское «Динамо», а могилевчане сыграют в Гродно с местным «Днепром». В этот же день футболисты «Ислочи» встретятся в Минске с жодинским «Торпедо-БелАЗом».