Солигорский «Шахтер» уступил «Слуцку» в игре чемпионата Беларуси по футболу
13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» проиграли «Слуцку» 0:1 в домашнем матче 3-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» проиграли «Слуцку» 0:1 в домашнем матче 3-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первую викторию в нынешнем первенстве случчане добыли благодаря голу хорватского защитника «Шахтера» Луки Шимуновича, отправившего мяч в свои ворота на 79-й минуте встречи.
В другом сегодняшнем поединке футболисты «Витебска» переиграли в Минске дебютанта элитного дивизиона «Луч» со счетом 2:0. Витебчане вышли на первое место, набрав 7 очков.
Их могут обойти борисовский БАТЭ и могилевский «Днепр», которые после двух туров имеют по 6 очков. Эти команды свои третьи матчи проведут в субботу, 14 апреля, — боисовчане примут на своем поле брестское «Динамо», а могилевчане сыграют в Гродно с местным «Днепром». В этот же день футболисты «Ислочи» встретятся в Минске с жодинским «Торпедо-БелАЗом».
Остальные встречи 3-го тура состоятся 15 апреля: «Смолевичи» — «Минск», «Городея» — «Динамо» (Минск), «Гомель» — «Торпедо» (Минск).