Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Что будет, если «закончились права»
Протез для балерины: как девочка без ноги помогла 500 детям-инвалидам
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона0
Бетис1
Футбол. Зарубежный
21:45
Анже1
Ницца1
Футбол. Зарубежный
21:30
Вольфсбург0
Аугсбург0
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат1
Тосно0
Футбол. Премьер-лига
14.04
Амкар
Рубин
Футбол. Премьер-лига
14.04
Динамо М
Локомотив М
Все события
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Суд изменил приговор Улюкаеву
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за игрока «Зенита»
В Испании утверждают, что «Барселона» скоро уволит Вальверде
Ирина Шейк понежилась в море в полупрозрачном купальнике
Перья и «синяки»: Ольга Бузова неудачно сменила имидж
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
8«Рома» и «Ливерпуль» стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов
8Чемпионство «Баварии», три дерби и другие события выходых
22:39 (мск), источник: БЕЛТА

Солигорский «Шахтер» уступил «Слуцку» в игре чемпионата Беларуси по футболу

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» проиграли «Слуцку» 0:1 в домашнем матче 3-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первую викторию в нынешнем первенстве случчане добыли благодаря голу хорватского защитника «Шахтера» Луки Шимуновича, отправившего мяч в свои ворота на 79-й минуте встречи.

В другом сегодняшнем поединке футболисты «Витебска» переиграли в Минске дебютанта элитного дивизиона «Луч» со счетом 2:0. Витебчане вышли на первое место, набрав 7 очков.

Их могут обойти борисовский БАТЭ и могилевский «Днепр», которые после двух туров имеют по 6 очков. Эти команды свои третьи матчи проведут в субботу, 14 апреля, — боисовчане примут на своем поле брестское «Динамо», а могилевчане сыграют в Гродно с местным «Днепром». В этот же день футболисты «Ислочи» встретятся в Минске с жодинским «Торпедо-БелАЗом».

Остальные встречи 3-го тура состоятся 15 апреля: «Смолевичи» — «Минск», «Городея» — «Динамо» (Минск), «Гомель» — «Торпедо» (Минск).

Шахтер С
НовостиМатчиСоставСтатистика
Слуцк
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Суд вынес решение о блокировке Telegram в России
Рассекречена очередная тайна Стоунхенджа
Результаты жеребьёвки 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18
Римское дерби и «Тоттенхэм» против «Ман Сити». Анонс выходных
«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за игрока «Зенита»
В Испании утверждают, что «Барселона» скоро уволит Вальверде
Кто может дебютировать за сборную России на ЧМ при Воробьёве
«Ахмат» выиграл, забив из офсайда. Обзор матча с «Тосно»
Еврокубки-2017/18: лучший бомбардир Кокорин, лучший клуб — ЦСКА
Новости
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Самый дорогой дом в России в 673 раза дороже среднего по стране
В России появилась ипотека под 0%
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь