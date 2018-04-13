«Астана» — «Кайрат». El Clasico local

На сегодняшний день «Астана» и «Кайрат» — безусловные казахстанские футбольные гранды. В последнее время в состав этого звонкоголосого дуэта весьма настойчиво стремится вклиниться, трансформировав его в трио, «Ордабасы» — и, возможно, в нынешнем сезоне у шымкентцев что-то в данном направлении и получится, но сначала давайте дождемся окончания турнира КПЛ-2018, тогда и станем резюмировать. Пока же в Премьер-Лиге балом в последние годы правят дружины двух столиц, и рандеву этих двух гегемонов друг с другом неизменно проходят весьма интересно.

Подобные поединки в Казахстане с некоторых пор принято определять громким эпитетом «эль-класико». Не так уж, казалось бы, и давно таковыми считались у нас очные свидания «Актобе» с «Тоболом», однако в последние несколько лет матчи между актюбинцами и костанайцами несколько отодвинулись в ракурсе принципиальности и влияния на определение сильнейшей команды страны на второй и даже третий план. В то самое время, как поединки «Астаны» с «Кайратом» с каждым годом становятся все значимее и постоянно аккумулируют еще больше интереса к себе. Казахстанский футбольный сезон 2018 года начался с традиционного матча дружин двух столиц за Суперкубок. Так сложилось в последние сезоны, что те, кто выиграют этот трофей, после рассказывают о невероятной важности данного поединка, противная же сторона параллельно озвучивает прямо противоположные вещи: и приз — не приз, и звать его никак.

В этот раз победу на старте сезона с заметным преимуществом одержала «Астана». Оно и неудивительно — столичная дружина выходила на пик формы гораздо раньше всех остальных отечественных команд, ведь уже в феврале ее игрокам необходимо было не выглядеть мальчиками для битья в противостояниях Лиги Европы со «Спортингом» из Лиссабона. В итоге и за матчи с португальским футбольным грандом чемпиону Казахстана четырех последних лет стыдно не должно быть, и на еще один Суперкубок в коллекции трофеев столичного клуба стало больше. И стартовые поединки чемпионата страны этого года «Астана» провела увереннее «Кайрата». Так что же — фаворит очевиден?.. А вот с таким утверждением спешить, пожалуй, не стоит. Если к суперкубковому противостоянию столичная дружина подошла, действительно, в гораздо лучших кондициях, нежели ее соперник, то к середине апреля разница в готовности команд существенно скорректировалась. Алматинцы потихоньку тоже набирают ход и, думается, в этой игре на «Астана Арене» будут выглядеть совершенно по-другому в сравнении с поединком, который состоялся 4 марта. Что ж, — тем интереснее.

На самом деле, предстоящее противостояние потенциально в состоянии оказаться самым интересным матчем казахстанской футбольной весны 2018 года. В составах соперников достаточно исполнителей высокого класса, имеющих опыт выступлений на самом серьезном уровне. К тому же очень интересно будет понаблюдать и за тренерским единоборством Григория Бабаяна и Карлоса Алоса. Испанец имел возможность готовить своих подопечных к нынешнему сезону по своему усмотрению, тщательно моделируя в тренировочном процессе те или иные вероятные игровые ситуации. Думается, далеко не последнее место при этом в подготовке алматинцев уделялось предстоящим дуэлям с «Астаной».