Футболисты «Витебска» победили «Луч» в матче чемпионата Беларуси

Сегодня в стартовом матче 3-го тура витебчане обыграли в гостях дебютанта высшей лиги минский «Луч» со счетом 2:0. Оба мяча в этой игре были забиты во втором тайме: на 58-й минуте отличился бразильский легионер Рафаэл Ледесма, а через 7 минут второй гол в ворота хозяев забил Кирилл Вергейчик, реализовавший пенальти. После трех проведенных встреч у «Витебска» стало 7 очков, он возглавил турнирную таблицу.

Центральный поединок 3-го тура состоится в субботу, 14 апреля, — на поле «Борисов-Арены» действующий чемпион страны БАТЭ примет брестских динамовцев. В этот же день могилевский «Днепр», у которого также как и у борисовчан 6 очков из 6 возможных, сыграет в гостях у «Немана», а «Ислочь» примет футболистов жодинского «Торпедо-БелАЗа».