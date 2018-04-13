В Испании утверждают, что «Барселона» может уволить Вальверде в конце сезона

По информации издания от источника в каталонском клубе, после вылета из четвертьфинала Лиги чемпионов в противостоянии с «Ромой» теперь «Барселона» обязана выигрывать не только чемпионат, но и Кубок Испании. Руководство сине-гранатовых уверено, что, вылетев из Лиги чемпионов, «Барселона» не только упустила возможность завоевать трофей, но и освободила путь к очередному успеху в этом турнире для своего принципиальнейшего соперника — мадридского «Реала».