В Испании утверждают, что «Барселона» может уволить Вальверде в конце сезона
«Барселона» может прекратить сотрудничество с главным тренером команды Эрнесто Вальверде по окончании нынешнего сезона, сообщает Sport.es.
«Барселона» может прекратить сотрудничество с главным тренером команды Эрнесто Вальверде по окончании нынешнего сезона, сообщает Sport.es.
По информации издания от источника в каталонском клубе, после вылета из четвертьфинала Лиги чемпионов в противостоянии с «Ромой» теперь «Барселона» обязана выигрывать не только чемпионат, но и Кубок Испании. Руководство
Одно дело, если «Барселона» оформит дубль, а «Реал» вылетит из полуфинала Лиги чемпионов, другое дело — если каталонцы выиграют только чемпионат, а мадридцы дойдут до финала ЛЧ.