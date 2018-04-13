Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин сделал важное заявление после угроз Трампа - СМИ
Что будет, если «закончились права»
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой
Депутата лишили слишком дорогой квартиры
Данила Козловский вышел в свет со своей девушкой
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат0
Тосно0
Футбол. Зарубежный
21:30
Вольфсбург
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Анже
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Жирона
Бетис
Футбол. Премьер-лига
14.04
Амкар
Рубин
Футбол. Премьер-лига
14.04
Динамо М
Локомотив М
Все события
Меркель объяснила Якунину причину своей неприязни к русским
Суд изменил приговор Улюкаеву
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за игрока «Зенита»
В Испании утверждают, что «Барселона» скоро уволит Вальверде
Данила Козловский вышел в свет со своей девушкой
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
9Гран-при Бахрейна: Феттель победил, Райкконен сбил механика
14На стадионе в Калининграде прошел первый тестовый матч
19:56 (мск), источник: Чемпионат.com

В Испании утверждают, что «Барселона» может уволить Вальверде в конце сезона

«Барселона» может прекратить сотрудничество с главным тренером команды Эрнесто Вальверде по окончании нынешнего сезона, сообщает Sport.es.

Источник: Reuters

По информации издания от источника в каталонском клубе, после вылета из четвертьфинала Лиги чемпионов в противостоянии с «Ромой» теперь «Барселона» обязана выигрывать не только чемпионат, но и Кубок Испании. Руководство сине-гранатовых уверено, что, вылетев из Лиги чемпионов, «Барселона» не только упустила возможность завоевать трофей, но и освободила путь к очередному успеху в этом турнире для своего принципиальнейшего соперника — мадридского «Реала».

Отмечается, что на оценку руководством «Барселоны» нынешнего сезона и работы Вальверде может повлиять не только количество завоёванных трофеев, но и успешность выступления «Реала».

Одно дело, если «Барселона» оформит дубль, а «Реал» вылетит из полуфинала Лиги чемпионов, другое дело — если каталонцы выиграют только чемпионат, а мадридцы дойдут до финала ЛЧ.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
Результаты жеребьёвки 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18
Римское дерби и «Тоттенхэм» против «Ман Сити». Анонс выходных
«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за игрока «Зенита»
Кто может дебютировать за сборную России на ЧМ при Воробьёве
Еврокубки-2017/18: лучший бомбардир Кокорин, лучший клуб — ЦСКА
«Ахмат» и «Тосно» объявили стартовые составы
Новости
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь