Римское и рурское дерби, а также «Тоттенхэм» против «Ман Сити». Анонс уикэнда
«Советский спорт» — о главных матчах выходных в европейском футболе.
«Советский спорт» — о главных матчах выходных в европейском футболе.
После чуда в матче с «Барселоной» (3:0) и выхода в полуфинал Лиги чемпионов, «Рома» вполне может быть морально истощена. А тут бац и дерби. Да еще и битва за третье место в чемпионате Италии. У «Лацио» настроение наоборот озлобленное, ибо «Зальцбург» вчера оставил команду Симоне Индзаги без полуфинала Лиги Европы. Вот в такие вот полярные ситуации попали клубы перед принципиальной встречей.
И поди знай, у кого шансов больше: у тех, кто на коне и готов горы свернуть, или тех, кто раздосадован и теперь мечтает реабилитироваться в глазах болельщиков. Возможно сейчас именно тот случай, когда нужно вспомнить крылатую фразу, что дерби — это всегда матч на три результата. Здесь многое решит не физика, а психология. Ну и что, тем интереснее!
Если отнимет очки у «Наполи» конечно. Второй по вывеске и первый по турнирной значимости матч в туре интересует общественность не меньше дерби. Первая причина указана выше, а вторая — это компетенция Дженнаро Гаттузо как тренера, о котором нам еще предстоит составить мнение. С одной стороны, при нем «Милан» стал играть менее авантюрно, но более слаженно. Это дало свои результаты и по итогам сезона «Милан», хоть и вряд ли, но
А впереди адский календарь: после «Милана» еще будут «Ювентус», «Фиорентина» и «Торино». Маурицио Сарри поздно думать над альтернативным подходом к футболу, потому придется молиться, чтобы единственный план на игру сработал в каждом из оставшихся матчей. «Ювентус» испепеляет его минут за двадцать. А что «Милан»? Вот и посмотрим.
В этот раз это еще и встреча, которая во многом предопределит звание
Удивительно, но «Шальке» выглядит на данный момент командой менее зависимой от
Любители статистики могут нырнуть в историю в надежде откопать случай, когда Хосеп Гвардиола проигрывал четыре встречи подряд. Скорее всего, этого не случалось никогда, но
Матч против «шпор» — лакмусовая бумажка. Не проверка на вшивость, прочность или что другое. Это шанс оправиться от трехматчевой контузии, взять наконец чемпионский кубок и поправить настроение перед заключительными пятью турами. Для лондонцев все куда прозаичнее: место в ЛЧ на следующий сезон от них вряд ли уйдет, а вот Маурисио Почеттино в клуб куда статуснее — вполне возможно. Так что эта игра больше про амбиции и престиж нежели про необходимый результат.