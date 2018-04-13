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18:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «ПСЖ» сообщили, что восстановление Неймара проходит успешно

Восстановление нападающего «ПСЖ» Неймара проходит по плану, сообщает клубная пресс-служба.

Источник: Reuters

Сегодня был опубликован отчет доктора Родриго Ласмара, в котором говорится, что футболист начинает реабилитацию конкретно правой лодыжки и будет ходить с поддержкой.

В ближайшие десять дней будут установлены точные сроки, когда Неймар сможет приступить к тренировкам.

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