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В «ПСЖ» сообщили, что восстановление Неймара проходит успешно
Восстановление нападающего «ПСЖ» Неймара проходит по плану, сообщает клубная
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Восстановление нападающего «ПСЖ» Неймара проходит по плану, сообщает клубная
Сегодня был опубликован отчет доктора Родриго Ласмара, в котором говорится, что футболист начинает реабилитацию конкретно правой лодыжки и будет ходить с поддержкой.
В ближайшие десять дней будут установлены точные сроки, когда Неймар сможет приступить к тренировкам.