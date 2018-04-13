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16:24 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Салах сел за барабаны в музее The Beatles

Форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах побывал в музее The Beatles во время интервью CNN.

Египтянин яфотографировался за барабанами на месте Ринго Старра.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне Салах забил 39 голов в разных турнирах за «Ливерпуль», его команда сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов.

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