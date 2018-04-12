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12 апреля, источник: Чемпионат.com

СМИ: Нико Ковач станет новым главным тренером «Баварии»

Главный тренер франкфуртского «Айнтрахта» Нико Ковач по окончании нынешнего сезона возглавит мюнхенскую «Баварию», утверждает Sport Bild.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, руководство мюнхенцев окончательно приняло решение остановиться на кандидатуре хорватского специалиста.

Ранее сообщалось, что «Бавария» обратила внимание на Ковача после неудачной попытки пригласить бывшего наставника дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля. Ковач хорошо знаком со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем, с которым они вместе выступали за клуб с 2001 по 2003 год. Более того, в контракте Нико с «Айнтрахтом» прописана опция выкупа в случае предложения мюнхенцев.

Нынешний главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес покинет свой пост по окончании сезона.

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