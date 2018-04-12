СМИ: Нико Ковач станет новым главным тренером «Баварии»

Ранее сообщалось, что «Бавария» обратила внимание на Ковача после неудачной попытки пригласить бывшего наставника дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля. Ковач хорошо знаком со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем, с которым они вместе выступали за клуб с 2001 по 2003 год. Более того, в контракте Нико с «Айнтрахтом» прописана опция выкупа в случае предложения мюнхенцев.