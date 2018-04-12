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17:34 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Задай вопрос президенту Ла Лиги

Президент LaLiga Хавьер Тебас ответит на вопросы пользователей ВКонтакте 12 апреля в эфире #VKLive.

У русскоязычных зрителей впервые появится возможность пообщаться с руководителем одного из самых популярных футбольных турниров в мире.

В ходе беседы будут затронуты вопросы стратегии международной экспансии, выхода испанской лиги на российский рынок и многие другие.

Начало эфира в 17:30 по Москве.

Во время загрузки произошла ошибка.

Задать вопросы можно в комментариях к видеотрансляции.

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