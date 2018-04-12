Задай вопрос президенту Ла Лиги

У русскоязычных зрителей впервые появится возможность пообщаться с руководителем одного из самых популярных футбольных турниров в мире.



В ходе беседы будут затронуты вопросы стратегии международной экспансии, выхода испанской лиги на российский рынок и многие другие.



Начало эфира в 17:30 по Москве.