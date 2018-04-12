Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Задай вопрос президенту Ла Лиги
Президент LaLiga Хавьер Тебас ответит на вопросы пользователей ВКонтакте 12 апреля в эфире #VKLive.
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Президент LaLiga Хавьер Тебас ответит на вопросы пользователей ВКонтакте 12 апреля в эфире #VKLive.
У русскоязычных зрителей впервые появится возможность пообщаться с руководителем одного из самых популярных футбольных турниров в мире.
В ходе беседы будут затронуты вопросы стратегии международной экспансии, выхода испанской лиги на российский рынок и многие другие.
Начало эфира в 17:30 по Москве.
Задать вопросы можно в комментариях к видеотрансляции.