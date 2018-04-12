СМИ: Иньеста подписал трехлетний контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

По информации издания, Иньеста в китайском клубе будет получать 37 миллионов евро за сезон без вычета налогов. Испанский футболист в октябре подписал контракт с «Барселоной» до конца карьеры. Позже СМИ сообщили, что ежегодно до 30 апреля игрок может сообщить руководству «сине-гранатовых» о том, что планирует покинуть команду. В марте 33-летний хавбек заявил, что рассматривает переход в китайский футбольный клуб.

Иньеста попал в систему «Барселоны» в сентябре 1996 года в возрасте 12 лет. В октябре 2002 года он дебютировал за основную команду. В общей сложности за это время Иньеста стал в составе «Барселоны» четырехкратным победителем Лиги чемпионов, восьмикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка страны, шестикратным — Суперкубка Испании, трижды побеждал на клубных чемпионатах мира. В составе национальной сборной он является чемпионом мира 2010 года и дважды — чемпионом Европы (2008, 2012).