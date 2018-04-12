Топ-10 самых дорогих футболистов КПЛ-2018

На данный момент лидерство в КПЛ по трансферной стоимости удерживают три футболиста. Игроки столичной «Астаны» Патрик Твумаси и Дмитрий Шомко, а также полузащитник алматинского «Кайрата» и сборной Казахстана Бауыржан Исламхан оцениваются на авторитетном портале в 2 миллиона евро.