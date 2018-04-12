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12:50 (мск), источник: Sports.kz

Топ-10 самых дорогих футболистов КПЛ-2018

Sports.kz представляет Вашему вниманию десятку самых дорогих футболистов Казахстанской Премьер-Лиги по данным Transfermarkt.de.

На данный момент лидерство в КПЛ по трансферной стоимости удерживают три футболиста. Игроки столичной «Астаны» Патрик Твумаси и Дмитрий Шомко, а также полузащитник алматинского «Кайрата» и сборной Казахстана Бауыржан Исламхан оцениваются на авторитетном портале в 2 миллиона евро.

Лишь аргентинец Пабло Фонтанелло не является игроком «Кайрата» или «Астаны» из представленного списка.

Топ-10 дорогих футболистов КПЛ-2018:

1. Бауыржан Исламхан (25 лет, «Кайрат») — 2 миллиона евро.

2. Патрик Твумаси (23 года, «Астана») — 2 миллиона евро.

3. Дмитрий Шомко (28 лет, «Астана») — 2 миллиона евро.

4. Исаэль (29 лет, «Кайрат») — 1,7 миллиона евро.

5. Марин Томасов (30 лет, «Астана») — 1,7 миллиона евро.

6. Пабло Фонтанелло (33 года, «Ордабасы») — 1,5 миллиона евро.

7. Исламбек Куат (25 лет, «Кайрат») — 1,5 миллиона евро.

8. Юрий Логвиненко (29 лет, «Астана») — 1,2 миллиона евро.

9. Иво Иличевич (31 год, «Кайрат») — 1,2 миллиона евро.

10. Гафуржан Суюмбаев (27 лет, «Кайрат») — 1,2 миллиона евро.

Совсем немного до ТОП-10 не хватило новичку карагандинского «Шахтера» Даниэлю Суботичу, стоимость которого по данным Transfermarkt составляет 1,15 миллиона евро.

Казахстан
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