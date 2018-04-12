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В чемпионшипе забит один из самых красивых голов сезона (видео)
Полузащитнику «Вулверхэмптона» Рубену Невешу удался редкий по красоте удар в матче с «Дерби Каунти» (2:0).
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Полузащитнику «Вулверхэмптона» Рубену Невешу удался редкий по красоте удар в матче с «Дерби Каунти» (2:0).
Невеш принял мяч после выноса из штрафной и, не давая ему опуститься на поле пробил по недосягаемой для вратаря траектории.
Невеш является самым дорогим игроком чемпионшипа. Прошлым летом «Вулверхэмптон» заплатил за него рекордные 15,8 млн фунтов.
Команда Невеша набрала 92 очка после 42 матчей и практически гарантировала себе выход в