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19:45 (мск), источник: Чемпионат.com

УЕФА подозревает «ПСЖ» в завышении данных о спонсорских доходах

УЕФА расследует возможные нарушения в спонсорских сделках «ПСЖ», сообщает интернет-портал The Financial Times.

Парижский клуб подозревается в том, что предоставлял завышенные данные о спонсорских доходах в размере € 200 млн. Эти деньги были инвестированы прошлым летом в трансферы Неймара из «Барселоны» и Килиана Мбаппе из «Монако». УЕФА нанял компанию Octagon для проведения проверки спонсорских сделок «ПСЖ».

Сообщается, что, если нарушения правил финансового фэйр-плей будут подтверждены, французскому клубу грозит большой штраф или отстранение от участия в Лиге чемпионов.

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