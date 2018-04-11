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УЕФА подозревает «ПСЖ» в завышении данных о спонсорских доходах
УЕФА расследует возможные нарушения в спонсорских сделках «ПСЖ», сообщает
УЕФА расследует возможные нарушения в спонсорских сделках «ПСЖ», сообщает
Парижский клуб подозревается в том, что предоставлял завышенные данные о спонсорских доходах в размере € 200 млн. Эти деньги были инвестированы прошлым летом в трансферы Неймара из «Барселоны» и Килиана Мбаппе из «Монако». УЕФА нанял компанию Octagon для проведения проверки спонсорских сделок «ПСЖ».
Сообщается, что, если нарушения правил финансового