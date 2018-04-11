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19:34 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший защитник киевского «Динамо» и московского «Спартака» возглавил «Атырау»

Молдавский специалист Андриан Сосновский назначен главным тренером «Атырау». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Как защитник Сосновский известен по выступлениям за молдавский «Зимбру», киевское «Динамо», московский «Спартак» и подмосковный «Сатурн». В 2005 году он играл за «Кайрат». В карьере Сосновского имеются и выступления за сборную Молдовы.

Тренерскую карьеру Сосновский начал в «Милсами», в котором он завершил карьеру в 2013 году. В 2016 году он был признан лучшим тренером Молдовы, а в 2017 году выиграл бронзовые медали чемпионата.

В «Атырау» ассистентом 41-летнего Сосновского станет его 66-летний соотечественник Сергей Дубровин, который известен по работе со сборной Молдовы и уже помогал ему в «Милсами».

На посту главного тренера «Атырау» Сосновский сменит казахстанца Вахида Масудова, под руководством которого клуб потерпел четыре поражения в четырех матчах нового сезона КПЛ.

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