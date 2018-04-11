Бывший защитник киевского «Динамо» и московского «Спартака» возглавил «Атырау»

Как защитник Сосновский известен по выступлениям за молдавский «Зимбру», киевское «Динамо», московский «Спартак» и подмосковный «Сатурн». В 2005 году он играл за «Кайрат». В карьере Сосновского имеются и выступления за сборную Молдовы.

Тренерскую карьеру Сосновский начал в «Милсами», в котором он завершил карьеру в 2013 году. В 2016 году он был признан лучшим тренером Молдовы, а в 2017 году выиграл бронзовые медали чемпионата.

В «Атырау» ассистентом 41-летнего Сосновского станет его 66-летний соотечественник Сергей Дубровин, который известен по работе со сборной Молдовы и уже помогал ему в «Милсами».