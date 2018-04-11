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Принц Уильям посетил матч «Астон Виллы» в чемпионшипе
Второй наследник престола в Великобритании принц Уильям стал почетным гостем на игре «Астон Вилла» — «Кардифф».
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Второй наследник престола в Великобритании принц Уильям стал почетным гостем на игре «Астон Вилла» — «Кардифф».
Принц Уильям — известный болельщик «Астон Виллы».
«Это очень почетно, что будущий король Англии — наш болельщик. Он зашел в раздевалку сегодня, настроил парней на игру, выбрал состав на матч — и все сработало замечательно», — рассказал главный тренер «Астон Виллы» Стив Брюс.
«Вилла» победила 1:0 и практически гарантировала себе участие в