Принц Уильям посетил матч «Астон Виллы» в чемпионшипе

Принц Уильям — известный болельщик «Астон Виллы».



«Это очень почетно, что будущий король Англии — наш болельщик. Он зашел в раздевалку сегодня, настроил парней на игру, выбрал состав на матч — и все сработало замечательно», — рассказал главный тренер «Астон Виллы» Стив Брюс.



«Вилла» победила 1:0 и практически гарантировала себе участие в плей-офф за выход в английскую премьер-лигу.