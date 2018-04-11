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Главный тренер «Жетысу» оштрафован и дисквалифицирован на четыре матча за грубое отношение к судье
10 апреля состоялось заседание
10 апреля состоялось заседание
Главный тренер «Жетысу» Дмитрий Огай оштрафован на 481 тысячу тенге и дисквалифицирован на четыре матча за грубое отношение к судье. Инцидент случился в четвертом туре, в котором талдыкорганцы обыграли «Кайсар» (1:0) и одержали первую победу в сезоне.
На 481 тысячу тенге оштрафован «Каспий» из первой лиги, который в номинально домашнем матче четвертого тура против «Тараза» (1:2) не обеспечил должную организацию. Игра проходила в Шымкенте. Штраф «Каспий» заплатит за необеспечение официальных лиц матча транспортом и несоответствие количества охраны.
Тренер вратарей футзального «Кайрата» Рабер Клеймес дисквалифицирован на один матч за систематическое демонстративное выражение несогласия с решениями судьи. За его недисциплинированное поведение «Кайрат» заплатит штраф в размере 72 тысячи 150 тенге.
Клубы обязаны оплатить штрафы до 10 мая включительно. Общая сумма штрафов составила 1 миллион 34 тысячи 150 тенге.