Главный тренер «Жетысу» оштрафован и дисквалифицирован на четыре матча за грубое отношение к судье

Главный тренер «Жетысу» Дмитрий Огай оштрафован на 481 тысячу тенге и дисквалифицирован на четыре матча за грубое отношение к судье. Инцидент случился в четвертом туре, в котором талдыкорганцы обыграли «Кайсар» (1:0) и одержали первую победу в сезоне.

На 481 тысячу тенге оштрафован «Каспий» из первой лиги, который в номинально домашнем матче четвертого тура против «Тараза» (1:2) не обеспечил должную организацию. Игра проходила в Шымкенте. Штраф «Каспий» заплатит за необеспечение официальных лиц матча транспортом и несоответствие количества охраны.

Тренер вратарей футзального «Кайрата» Рабер Клеймес дисквалифицирован на один матч за систематическое демонстративное выражение несогласия с решениями судьи. За его недисциплинированное поведение «Кайрат» заплатит штраф в размере 72 тысячи 150 тенге.