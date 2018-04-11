Представитель Фернандо Торреса рассказал о вариантах продолжения карьеры

Ранее Торрес объявил о том, что покинет «Атлетико» из-за недостатка игровой практики.

«Фернандо точно не будет играть в Европе. Есть один вариант в США, другой — в Китае. Пока ничего конкретного, только интерес», — сказал Санс.

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34-летний Торрес воспитанник «Атлетико». За главную команду он играл с 2001 по 2007 год, после чего выступал в Англии за «Ливерпуль» и «Челси», а в Италии — за «Милан». В родной клуб Торрес вернулся в 2014 году.