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18:01 (мск), источник: Vesti.kz

Представитель Фернандо Торреса рассказал о вариантах продолжения карьеры

Нападающий Фернандо Торрес в следующем сезоне не будет играть в Европе. Об этом в интервью Marca сообщил его представитель Антонио Санс.

Ранее Торрес объявил о том, что покинет «Атлетико» из-за недостатка игровой практики.

«Фернандо точно не будет играть в Европе. Есть один вариант в США, другой — в Китае. Пока ничего конкретного, только интерес», — сказал Санс.

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34-летний Торрес воспитанник «Атлетико». За главную команду он играл с 2001 по 2007 год, после чего выступал в Англии за «Ливерпуль» и «Челси», а в Италии — за «Милан». В родной клуб Торрес вернулся в 2014 году.

В этом сезоне Торрес забил два гола в 20 матчах чемпионата Испании. Он входит в топ-5 лучших бомбардиров в истории «Атлетико» и в топ-10 футболистов по количеству игр за клуб.

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