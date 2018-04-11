СМИ: Филиппо Индзаги может стать главным тренером «Дженоа»

По информации источника, президент «Дженоа» Энрико Прециози не удовлетворен результатами команды при Баллардини и намерен найти ему замену на следующий сезон. Команда из Генуи занимает 12-е место в турнирной таблице серии А за семь туров до окончания чемпионата, имея в активе 35 очков.

Среди возможных кандидатов на пост тренера «грифонов» рассматриваются Давиде Никола, Роландо Маран, Леонардо Семпличи и Индзаги, чью кандидатуру может поддержать его друг Джорджио Перинетти, который занимает пост спортивного директора «Дженоа».