СМИ: Филиппо Индзаги может стать главным тренером «Дженоа»
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Филиппо Индзаги может сменить Давиде Баллардини на посту главного тренера итальянского футбольного клуба «Дженоа», сообщает Calciomercato.
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Филиппо Индзаги может сменить Давиде Баллардини на посту главного тренера итальянского футбольного клуба «Дженоа», сообщает Calciomercato.
По информации источника, президент «Дженоа» Энрико Прециози не удовлетворен результатами команды при Баллардини и намерен найти ему замену на следующий сезон. Команда из Генуи занимает 12-е место в турнирной таблице серии А за семь туров до окончания чемпионата, имея в активе 35 очков.
Среди возможных кандидатов на пост тренера «грифонов» рассматриваются Давиде Никола, Роландо Маран, Леонардо Семпличи и Индзаги, чью кандидатуру может поддержать его друг Джорджио Перинетти, который занимает пост спортивного директора «Дженоа».
Филиппо Индзаги после завершения карьеры футболиста в 2012 году работал тренером в структуре «Милана», а в сезоне-2014/15 был главным тренером «россонери». В настоящее время Пиппо возглавляет «Венецию», которая под его руководством поднялась в прошлом сезоне в серию В.