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23:04 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: Мхитарян выбыл до конца сезона в АПЛ, но может сыграть в финале Лиги Европы

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян из-за травмы выбыл из строя до конца нынешнего сезона английской Премьер-лиги, утверждает издание Mirror.

Источник: Reuters

По данным источника, обследование показало, что в первом матче ¼ финала Лиги Европы с ЦСКА (4:1) армянский футболист получил повреждение связок колена.

Сообщается, что если восстановление Мхитаряна не затянется, то он должен восстановиться к середине мая и, вероятно, сможет помочь «Арсеналу» в финале Лиги Европы, если «канониры» дойдут до этой стадии. Решающий матч турнира состоится 16 мая.

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