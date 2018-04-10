Вратарь сборной Украины по футболу Пятов продлил контракт с «Шахтером»

«Очень счастлив, что продлил контракт с “Шахтером”. Я уже 11 лет в команде, многого добился вместе с “горняками”. Никогда не скрывал, что хочу закончить карьеру в “Шахтере”. Даже не помню, кажется, это четвертый контракт. Мое сердце принадлежит донецкому клубу, и я буду стремиться защищать оранжево-черные цвета как можно дольше», — сказал Пятов.