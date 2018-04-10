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20:22 (мск), источник: Р-Спорт

Вратарь сборной Украины по футболу Пятов продлил контракт с «Шахтером»

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Вратарь сборной Украины по футболу Андрей Пятов продлил контракт с донецким «Шахтером», сообщается на официальном сайте «горняков».

Источник: Reuters

Срок нового соглашения с 33-летним игроком не уточняется.

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«Очень счастлив, что продлил контракт с “Шахтером”. Я уже 11 лет в команде, многого добился вместе с “горняками”. Никогда не скрывал, что хочу закончить карьеру в “Шахтере”. Даже не помню, кажется, это четвертый контракт. Мое сердце принадлежит донецкому клубу, и я буду стремиться защищать оранжево-черные цвета как можно дольше», — сказал Пятов.

В «Шахтер» Пятов перешел в 2006 году из полтавской «Ворсклы». За это время он сыграл за донецкий клуб 378 матчей в различных турнирах, 7 раз становился чемпионом Украины, 6 раз выигрывал Кубок страны, 7 раз — национальный Суперкубок, а в 2009 году завоевал Кубок УЕФА.

Шахтер Д
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