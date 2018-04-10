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17:53 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

В Аргентине фанаты сорвали матч, забросав поле петардам (видео)

Матч «Колон» — «Велес Сарсфилд» в чемпионате Аргентины не был доигран из-за поведения болельщиков.

В первом тайме фанаты «Колона» бросили на поле петарду. После того, как судья предупредил, что после следующей петарды он остановит матч, на поле полетела еще одна.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге на 22-й минуте при счете 0:0 игра была остановлена.

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