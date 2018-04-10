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В Аргентине фанаты сорвали матч, забросав поле петардам (видео)
Матч «Колон» — «Велес Сарсфилд» в чемпионате Аргентины не был доигран
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Матч «Колон» — «Велес Сарсфилд» в чемпионате Аргентины не был доигран
В первом тайме фанаты «Колона» бросили на поле петарду. После того, как судья предупредил, что после следующей петарды он остановит матч, на поле полетела еще одна.
В итоге на 22-й минуте при счете 0:0 игра была остановлена.