Вратарь сборной США отдохнул в стрип-клубе (видео)

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Голкипер «Колорадо» Тим Ховард после выездного матча с «Далласом» отправился в местный
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Голкипер «Колорадо» Тим Ховард после выездного матча с «Далласом» отправился в местный
39-летний Ховард пришел в заведение после ничьей с «Далласом»: его команда вела 1:0, но пропустила на 89-й минуте.
В прошлом году Ховард также играл за сборную США, которая не пробилась на ЧМ-2018.