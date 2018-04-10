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16:38 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Вратарь сборной США отдохнул в стрип-клубе (видео)

Голкипер «Колорадо» Тим Ховард после выездного матча с «Далласом» отправился в местный стрип-клуб V Live.

Во время загрузки произошла ошибка.

39-летний Ховард пришел в заведение после ничьей с «Далласом»: его команда вела 1:0, но пропустила на 89-й минуте.

В прошлом году Ховард также играл за сборную США, которая не пробилась на ЧМ-2018.

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