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15:36 (мск), источник: Газета.Ру

ФИФА рассматривает вопрос отмены арендных соглашений между клубами

Арендные соглашения между командами могут быть отменены.

Источник: AFP 2018

Такой вопрос рассматривает Международная федерация футбола (ФИФА), сообщает France Football.

Для обсуждения данного вопроса была создана специальная комиссия. В нее вошли представители Международного профсоюза игроков, Ассоциации европейских клубов, ФИФА и бывших футболистов, в числе которых бразилец Кафу, хорват Звонимир Бобан, голландцы Эдвин ван дер Сар и Марко ван Бастен.

Отмечается, что в число рассматриваемых пунктов реформирования трансферной системы попало ограничение максимального размера оплаты труда. Окончательное решение может быть утверждено на октябрьском заседании совета ФИФА.

В нынешнем сезоне туринский «Ювентус» стал самым щедрым на аренды клубом. Итальянский клуб отдал в аренду 41 игрока.

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