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13:31 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Владелец «Челси» Абрамович потерял 534 млн долларов за день


Российский бизнесмен Роман Абрамович, которому принадлежит «Челси», понес убытки. За один день миллиардер потерял 534 млн долларов.

Источник: РИА "Новости"

Абрамович не попал в санкционный список США, но из-за обвала рынка акций, вызванного решением США, понес финансовые потери.

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