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Владелец «Челси» Абрамович потерял 534 млн долларов за день
Российский бизнесмен Роман Абрамович, которому принадлежит «Челси», понес убытки. За один день миллиардер потерял 534 млн долларов.
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Российский бизнесмен Роман Абрамович, которому принадлежит «Челси», понес убытки. За один день миллиардер потерял 534 млн долларов.
Абрамович не попал в санкционный список США, но