В Индии болельщик «Арсенала» назвал сына в честь Озила

Инзамам живет в индийском городе Манджери (штат Керала). Когда у него родился ребенок, он назвал его в честь полузащитника «Арсенала» Месута Озила: Мехд Озил.



Немецкий футболист поздравил индийца с таким выбором имени для сына.

«Я с детства интересовался спортом, но моим главным увлечением был «Арсенал». Мне нравились красно-белые футболки.



Мы с женой с самого начала решили: если будет мальчик, то назовем его в честь кого-нибудь из «Арсенала». Некоторые предлагали назвать его Арсен Венгер! Но я религиозный человек и хотел найти игрока «Арсенала» с мусульманским именем.