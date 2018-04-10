Нуфал таким образом решил поболеть за сборную Египта, которая впервые за 28 лет вышла на чемпионат мира.
В Индии болельщик «Арсенала» назвал сына в честь Озила
26-летний фан «Арсенала» Инзамам
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26-летний фан «Арсенала» Инзамам
Инзамам живет в индийском городе Манджери (штат Керала). Когда у него родился ребенок, он назвал его в честь полузащитника «Арсенала» Месута Озила: Мехд Озил.
Немецкий футболист поздравил индийца с таким выбором имени для сына.
«Я с детства интересовался спортом, но моим главным увлечением был «Арсенал». Мне нравились
Мы с женой с самого начала решили: если будет мальчик, то назовем его в честь
Мой второй вариант был