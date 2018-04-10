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13:16 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

В Индии болельщик «Арсенала» назвал сына в честь Озила

26-летний фан «Арсенала» Инзамам Уль-Хак выбрал необычное имя для сына, родившегося 29 декабря 2017 года.

Инзамам живет в индийском городе Манджери (штат Керала). Когда у него родился ребенок, он назвал его в честь полузащитника «Арсенала» Месута Озила: Мехд Озил.

Немецкий футболист поздравил индийца с таким выбором имени для сына.

«Я с детства интересовался спортом, но моим главным увлечением был «Арсенал». Мне нравились красно-белые футболки.

Мы с женой с самого начала решили: если будет мальчик, то назовем его в честь кого-нибудь из «Арсенала». Некоторые предлагали назвать его Арсен Венгер! Но я религиозный человек и хотел найти игрока «Арсенала» с мусульманским именем.

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Мой второй вариант был Эль-Ненни. Это приятно звучит. Но приоритет был у Озила. Я большой его болельщик. Я выбрал Мехд вместо Месут, потому что хотел, чтобы имя что-то значило. Мехд означает «учитель». Озил — это «настоящий» на турецком", — рассказал индиец.

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