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13:14 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Давиду Луизу понравился фильм Козловского «Тренер»

Защитник «Челси» Давид Луиз восторженно отозвался о новом фильме Данилы Козловского. «Тренер».

Источник: Reuters

«Отличное кино о любви к футболу и том, как он может изменить жизнь людей. Поздравляю, бро», — написал бразилец, отметив в своем посте Данилу Козловского.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фильм «Тренер» выйдет в прокат 19 апреля. В нем рассказывается история игрока сборной России, досрочно завершившего карьеру и ставшего тренером в маленьком городе. Некоторые сцены фильма были сняты на домашнем стадионе «Челси».

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