Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Давиду Луизу понравился фильм Козловского «Тренер»
Защитник «Челси» Давид Луиз восторженно отозвался о новом фильме Данилы Козловского. «Тренер».
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Защитник «Челси» Давид Луиз восторженно отозвался о новом фильме Данилы Козловского. «Тренер».
«Отличное кино о любви к футболу и том, как он может изменить жизнь людей. Поздравляю, бро», — написал бразилец, отметив в своем посте Данилу Козловского.
Фильм «Тренер» выйдет в прокат 19 апреля. В нем рассказывается история игрока сборной России, досрочно завершившего карьеру и ставшего тренером в маленьком городе. Некоторые сцены фильма были сняты на домашнем стадионе «Челси».