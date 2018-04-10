«Ювентус» летом хочет вернуть Морату из «Челси»

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По окончании сезона с поста главного тренера «Челси» может уйти Антонио Конте. Как сообщает Corriere dello Sport, уход итальянского специалиста может привести к тому, что и Мората покинет английский клуб, так как именно Конте приглашал испанского форварда в «Челси».

Преградой на пути Мораты в «Ювентус» может стать высокая зарплата Альваро, который, по сообщениям СМИ, получает в «Челси» 8 миллионов евро в год, что превышает зарплату самого высокооплачиваемого футболиста «старой синьоры» аргентинца Гонсало Игуаина (7,5 млн евро).