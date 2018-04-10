Болельщики «Манчестер Юнайтед» готовы бойкотировать матч с «Брайтоном»

Болельщики недовольны переносом матча своего клуба на пятницу (4 мая), из-за чего им придётся в рабочий день преодолевать путь в 800 километров.



Объединение болельщиков Manchester United Supporters Trust заявило, что получило множество отзывов от людей, которые призывают бойкотировать матч.



«То, что нашим лучшим болельщикам, которые посещают выездные матчи, придётся проехать более 250 миль в одну сторону по пробкам, говорит или о некомпетентности, или о наплевательском отношении к болельщикам. Цинично это выглядит на фоне заявлений клуба и телекомпаний о желании улучшить атмосферу во время матчей», — цитирует заявление объединения Manchester Evening News.