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10:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Болельщики «Манчестер Юнайтед» готовы бойкотировать матч с «Брайтоном»

Болельщики «Манчестер Юнайтед» готовы бойкотировать выездной матч чемпионата Англии с «Брайтоном», чтобы обратить внимание на отношение руководства АПЛ и телевизионных компаний к выездным фанатам.

Источник: AFP 2018

Болельщики недовольны переносом матча своего клуба на пятницу (4 мая), из-за чего им придётся в рабочий день преодолевать путь в 800 километров.

Объединение болельщиков Manchester United Supporters Trust заявило, что получило множество отзывов от людей, которые призывают бойкотировать матч.

«То, что нашим лучшим болельщикам, которые посещают выездные матчи, придётся проехать более 250 миль в одну сторону по пробкам, говорит или о некомпетентности, или о наплевательском отношении к болельщикам. Цинично это выглядит на фоне заявлений клуба и телекомпаний о желании улучшить атмосферу во время матчей», — цитирует заявление объединения Manchester Evening News.

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