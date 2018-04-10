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10:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» попросил АПЛ переписать гол Эриксена на Кейна

«Тоттенхэм Хотспур» обратился к руководству английской Премьер-лиги с просьбой записать второй гол Кристиана Эриксена в ворота «Сток Сити» (2:1) на Гарри Кейна, сообщает Sky Sports.

Источник: AFP 2018

Решение клуба основано на пересмотре эпизода с множества ракурсов, на которых видно, что после удара Эриксена со штрафного Кейн коснулся мяча, прежде чем он залетел в ворота.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии на счету форварда сборной Англии и «Тоттенхэма» 24 гола в 31 матче.

Сам Гарри в Instagram уверял своих фанатов, что гол забил именно он.

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Стоук Сити 1:2
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
7.04.2018, 17:00 Зрители: 29515 основной раунд: 33-й тур Bet365 Stadium
Главные тренеры
Пол Ламберт Маурисио Покеттино
Голы
57′ Маме Бирам Диуф 18
23 Кристиан Эриксен (Д. Алли) 52′
23 Кристиан Эриксен 63′
Составы
Джек Батленд 1
32′ Эрик Питерс 3
90+3′ Бруну Мартинс Инди 15
Райан Шоукросс 17
Джо Аллен 4
90+7′ Баду Ндиай 27
Маме Бирам Диуф 18
Джердан Шачири 22
90′ Мориц Бауэр 2
Курт Зума 6
71′ 78′ Глен Джонсон 8
Питер Крауч 25
69′ Рамадан Собхи 32
Тайриз Кэмпбелл 40
1 Юго Ллорис
3 Дэнни Роуз 90+7′
5 Ян Фертонген
6 Давинсон Санчес
24 Серж Орье 79′
19 Мусса Дембеле
23 Кристиан Эриксен
10 Харри Кейн 90+4′
12 Виктор Ваньяма 82′
15 Эрик Дайер
20 Деле Алли 90′
17 Мусса Сиссоко
7 Сон Хын Мин 67′
11 Эрик Ламела
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 15
4 Удары в створ 4
6 Угловые 3
19 Фолы 8
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Грэм Скотт (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
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