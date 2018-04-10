Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
«Тоттенхэм» попросил АПЛ переписать гол Эриксена на Кейна
«Тоттенхэм Хотспур» обратился к руководству английской
«Тоттенхэм Хотспур» обратился к руководству английской
Решение клуба основано на пересмотре эпизода с множества ракурсов, на которых видно, что после удара Эриксена со штрафного Кейн коснулся мяча, прежде чем он залетел в ворота.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии на счету форварда сборной Англии и «Тоттенхэма» 24 гола в 31 матче.
Сам Гарри в Instagram уверял своих фанатов, что гол забил именно он.
|Стоук Сити
|
1:2
Первый тайм: 0:0
|Тоттенхэм Хотспур
|Пол Ламберт
|Маурисио Покеттино
|
|
|
|
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|3
|19
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Грэм Скотт (Англия)