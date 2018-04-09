Тренер, которого мы не заслужили: Капелло не оправился после России

Сборная России по футболу это черная дыра. Какой-то зловещий портал, меняющий судьбы людей, особенно — главных тренеров. Засасывает приличного, достойного человека, а выталкивает оплеванного неудачника.

Тренеры в нашу сборную обычно приходили на пике чего-либо — собственных возможностей, достижений, репутации. Но все это стиралось в порошок одним плохим турниром или провалом в отборе. Несправедливости хватало везде, пусть и в разных масштабах.

Кто-то после такого способен оправиться и начать восхождение заново, как это, например, сделали Газзаев, Семин и пытается делать Слуцкий. А кого-то прибивало конкретно, и ничего яркого и значительного в профессии уже не было. Садырин, Романцев, Ярцев, Бышовец, Игнатьев, да даже Адвокат и Хиддинк.

И Фабио Капелло — тоже.

Капелло во всей этой компании, конечно, самый маститый, и за его изгнанием было смотреть особенно неловко.

Только он выигрывал турнир под названием Лига чемпионов. Только он побеждал в больших европейских чемпионатах — Испании и Италии. Только он работал с настоящими звездами, обладателями «Золотого мяча», иконами разных стран и поколений. У Дика и Гуса тоже были большие игроки, но не в таком количестве, как у Капелло.

Барези и Мальдини, ван Бастен и Гуллит, Роналдо и Рауль, Бекхэм и Батистута, Тотти, Каннаваро, Джеррард.

Когда Капелло только приехал к нам, казалось, что Россия не очень-то заслужила такого тренера. С кем ему работать? С Аршавиным, который был на спаде, и от которого Фабио сразу же отказался? С Кокориным, в котором видел большой потенциал? С Файзулиным?

И ведь знаете — итальянец работал. И с Кокориным, который стал активно забивать за сборную, и с Файзулиным, превратившимся в важнейшего игрока середины поля, и со всеми остальными. Капелло ценил ремесленников, трудяг. Потому у него стабильно играли Глушаков и Комбаров, Шатов и Файзулин.

Кстати, и Ещенко при Капелло был футболистом сборной, потому что тоже боец. И, например, в образцовом матче против Бразилии в 2013 году (1:1) Ещенко отпахал 90 минут.

Скучавшие по романтике времен Гуса посмеивались над «оловянными солдатиками» итальянца, но смех смехом, а за счет дисциплины Россия при Капелло не проиграла ни одного матча крупнее 0:1.

Черчесов вроде бы делает ставку на то же самое, и футболистов предпочитает попроще, но понадежнее, а толку гораздо меньше — что ни матч, то три мяча в наши ворота. У Капелло даже в самые трудные моменты больше одного не залетало. И с Португалией он обменялся победами, и Бразилию потрепал, и от Бельгии получил один гол в самом конце.

2015 год. Фабио КАПЕЛЛО на тренировке сборной России | Источник: Спорт-Экспресс

Все казалось, что Россия как команда ему маловата, тесновата. Как тут применить свои умения, если вчера ты воспитывал Кассано, а сегодня мотивируешь Канунникова?

Но Капелло отметал эти разговоры.

«Тебе не всегда везет с поколением, с большими звездами, но ты обязан сделать команду, потому что тренер это творец, который должен найти решение», — говорил он в одном из наших интервью.

Вот только творчество его не встречало понимания — ни у болельщиков, ни, самое печальное, в команде. Жесткие, в чем-то диктаторские методы возмущали футболистов, привыкших к расслабленной атмосфере времен Гуса и Дика. Потому, кстати, Капелло и искал выходы в привлечении новых игроков.

Позже итальянец говорил, что не пожалел о работе в России, но у меня при общении с ним складывалось другое впечатление. В каждом следующем большом интервью его раздражение нарастало. Не от вопросов, а от того, что Россия не хочет и не может его понять.

«Я не диктатор, я уважаю людей, и требую от них того же! — кричал он, когда я спрашивал о жестких порядках в сборной. — Уважению меня научил отец, и всю карьеру я следовал этому принципу! Обладатели “Золотых мячей” приходили на мои тренировки раньше всех, а уходили последними!».

Фабио КАПЕЛЛО | Источник: Спорт-Экспресс

Логика Капелло понятна: если ты не выиграл еще «Золотого мяча», то тем более обязан делать так же. Но другие думали иначе.

Смена поколений — не единственный момент, который мешал Капелло в работе. Он оказался в нашем футболе и в разгар кулуарной войны против Николая Толстых. Чтобы скинуть неугодного президента, его противники устроили финансовую блокаду, что отразилось прямо на контракте Капелло — очень серьезном контракте, который, тем не менее, Россия обязалась выполнять.

Капелло ни разу не пожаловался на задержку зарплаты. Даже через сына Пьерфилиппо он высказывался предельно аккуратно, хотя имел все основания устроить скандал на любом уровне. Но Капелло действительно интересовал футбол, он считал, что без рисков тренер перестает развиваться. А ему хотелось развития — даже в 66 лет.

Риск себя не оправдал. Вместо развития, которое красиво привело бы великого тренера к работе на домашнем для его команды чемпионате мира, Капелло завел свою блистательную карьеру в тупик.

Бесславная отставка с рекордными отступными — это очень в духе времени. Может быть, Россия понимала, что вышло нехорошо — потому и решила по старинке откупиться?

В любом случае, такого тренера мы на тот момент не заслужили. Да и на этот тоже.